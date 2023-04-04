Ребрендинг: замість синьої пташки логотипом Twitter стала собака

Соціальна мережа Twitter, що належить мільярдеру Ілону Маску, замінила традиційну синю пташку на логотипі свого сайту на собаку, що є символом криптовалюти Dogecoin.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як пише видання, користувачі Twitter помітили, що кнопка у вигляді синього птаха у верхньому лівому кутку сторінки змінилася на зображення собаки породи сіба-іну Doge, на честь якої названа криптовалюта Dogecoin.

Таке рішення власник Twitter Ілон Маск пояснив тим, що ще коли він тільки замислювався про придбання соціальної мережі, один з користувачів порадив йому купити Twitter і змінити лого з пташкою на собаку.

За даними Bloomberg, після цього вартість криптовалюти Dogecoin зросла одразу на 30%. Dogecoin виріс з 7,7 цента до 10,2 цента після оновлення. Тег Doge також став популярним у Twitter.

Поки що незрозуміло, чи зміна логотипу є постійною.

Але Ілон Маск опублікував фото, де собака показує поліцейському документ зі знімком синьої пташки та каже, що це старе фото.

Крім того, Маск опублікував твіти, де користувачі пропонували йому змінити логотип соціальної мережі, прокоментувавши допис фразою "як обіцяв".

Зазначимо, починаючи з 15 квітня лише підтверджені облікові записи у Twitter матимуть право брати участь у голосуваннях.

Нагадаємо, нещодавно Ілон Маск оцінив Twitter у 20 млрд доларів, хоч купував компанію за 44 млрд доларів.

Це пов’язано з тим, що провідні рекламодавці скоротили свої витрати на платформу після іі купівлі мільярдером, тому у грудні 2022 року доходи Twitter від реклами впали на 71%.