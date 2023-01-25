Доходи Twitter від реклами впали на понад 70%

Доходи від реклами в Twitter у грудні 2022 року впали на 71%, оскільки провідні рекламодавці скоротили свої витрати на платформу соціальних мереж після іі купівлі мільярдером Ілоном Маском.

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Про це повідомляє Reuters.

Як свідчать останні дані Standard Media Index (SMI), Twitter намагається зупинити відтік рекламодавців і запровадив низку ініціатив, пропонуючи деякі безкоштовні оголошення, скасовуючи заборону на політичну рекламу та дозволяючи компаніям краще контролювати розміщення своїх оголошень.

Згідно з даними SMI, витрати на рекламу в Twitter у листопаді впали на 55% порівняно з минулим роком, незважаючи на те, що ці місяці традиційно є часом більших витрат на рекламу, оскільки бренди рекламують свої продукти під час святкового сезону.

Згідно з оцінками іншої дослідницької фірми Pathmatics , більшість компаній припинили витрати в листопаді, у тому ж місяці, коли Маск відновив призупинені облікові записи та започаткував платну перевірку облікових записів, що призвело до розповсюдження шахрайських акаунтів, які видавали себе за корпорації.

За оцінками Pathmatics, 14 із 30 найкращих рекламодавців у Twitter припинили всю рекламу на платформі після того, як Маск придбав соціальну мережу 27 жовтня.

При цьому, продажі реклами становлять близько 90% доходу Twitter.

Виручка Twitter у четвертому кварталі впала приблизно на 35% порівняно з аналогічним періодом минулого року через падіння реклами, повідомило видання The Information , посилаючись на подробиці, якими поділився топ-менеджер з реклами Twitter.

Нагадаємо, Ілон Маск у своєму першому зверненні до співробітників Twitter після покупки компанії за 44 млрд доларів заявив про можливе банкрутство, якщо соціальна мережа не почне приносити більше грошей. Пізніше Маск запевнив, що компанії наразі не загрожує неминуче банкротство.

Зазначимо, сотні співробітників Twitter Inc вирішили звільнитися після того, як новий власник компанії Ілон Маск запровадив більш жорсткі умови праці.