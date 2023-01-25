Доходы Twitter от рекламы упали более чем на 70%

Доходы от рекламы в Twitter в декабре 2022 года упали на 71%, поскольку ведущие рекламодатели сократили свои расходы на платформу социальных сетей после ее покупки миллиардером Илоном Маском.

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Об этом сообщает Reuters.

Как свидетельствуют последние данные Standard Media Index (SMI), Twitter пытается остановить отток рекламодателей и ввел ряд инициатив, предлагая некоторые бесплатные объявления, отменяя запрет на политическую рекламу и позволяя компаниям лучше контролировать размещение своих объявлений.

Согласно данным SMI, расходы на рекламу в Twitter в ноябре упали на 55% по сравнению с прошлым годом, несмотря на то, что эти месяцы традиционно являются временем больших расходов на рекламу, поскольку бренды рекламируют свои продукты во время праздничного сезона.

Согласно оценкам другой исследовательской фирмы Pathmatics, большинство компаний прекратили расходы в ноябре, в том же месяце, когда Маск возобновил приостановленные учетные записи и положил начало платной проверке учетных записей, что привело к распространению мошеннических аккаунтов, выдававших себя за корпорации.

По оценкам Pathmatics, 14 из 30 лучших рекламодателей в Twitter прекратили всю рекламу на платформе после того, как Маск приобрел социальную сеть 27 октября.

При этом продажи рекламы составляют около 90% дохода Twitter.

Выручка Twitter в четвертом квартале упала примерно на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за падения рекламы, сообщило издание The Information, ссылаясь на подробности, которыми поделился топ-менеджер по рекламе Twitter.

Напомним, Илон Маск в своем первом обращении к сотрудникам Twitter после покупки компании за 44 млрд долларов заявил о возможном банкротстве, если социальная сеть не станет приносить больше денег. Позже Маск заверил, что компании пока не грозит неизбежное банкротство.

Отметим, сотни сотрудников Twitter Inc решили уволиться после того, как новый владелец компании Илон Маск ввел более жесткие условия труда.