Відомі бренди масово відмовляються від реклами у Twitter через поведінку Ілона Маска

Майже всі великі світові бренди тимчасово відмовилися від розміщення реклами у Twitter, після того, як власником соцмережі став мільярдер Ілон Маск.

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Про це повідомляє видання Financial Times.

Так, 50 зі 100 найбільших рекламодавців призупинили або оголосили про свій намір призупинити витрати з того часу, як соцмережа очолив Маск. Уточнюється, що на ці 50 рекламодавців припадало 317 млн доларів із 5 млрд доларів доходу Twitter у 2021 році.

За інформацією джерела видання, більшість відомих світових брендів скоротили витрати на рекламу у Twitter до мінімуму або відмовилися від послуг соцмережі взагалі.

Рекламодавці нарікають на те, що в управлінні компанії настав хаос, після того, як Маск звільнив працівників рекламного відділу.

Після цього між клієнтами Twitter та офісом компанії суттєво погіршилася комунікація. Власники брендів висловили невдоволення відсутністю комунікації від нового керівництва і зменшили інвестиції у рекламу.

На таке рішення Ілон Маск відреагував агресивно. Власник Twitter зателефонував власникам кількох великих брендів і намагався натиснути на них. Але це мало діаметрально протилежний ефект. Внаслідок цього інші рекламодавці скоротили свої витрати до мінімуму.

Як пише видання, що Маск не надто зважає на ці втрати. Він продовжує вчиняти "небезпечні дії" щодо бренду, зокрема "поширення теорій змови, відновлення в односторонньому порядку заборонених облікових записів, як-от акаунт колишнього президента США Дональда Трампа.

Зазначимо, сотні співробітників Twitter Inc вирішили звільнитися після того, як новий власник компанії Ілон Маск запровадив більш жорсткі умови праці.

Нагадаємо, Ілон Маск у своєму першому зверненні до співробітників Twitter після покупки компанії за 44 млрд доларів заявив про можливе банкрутство, якщо соціальна мережа не почне приносити більше грошей.

Одним із перших рішень Маск звільнив генерального директора Парага Агравала, фінансового директора Неда Сігала та Віджая Гадде, керівника відділу правової політики, довіри та безпеки.

Крім того, Маск наказав скоротити витрати Twitter на 1 млрд доларів.