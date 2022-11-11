Маск заговорив про можливе банкрутство Twitter

Ілон Маск у своєму першому зверненні до співробітників Twitter після покупки компанії за 44 млрд доларів заявив про можливе банкрутство, якщо соціальна мережа не почне приносити більше грошей.

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Про це повідомляє Bloomberg.

Як зазначає видання, такі заяви Маска прозвучали на тлі його бурхливого початку правління в компанії — двотижневого періоду, протягом якого він звільнив половину співробітників Twitter, вигнав більшість топ-менеджерів і наказав решті співробітників припинити роботу з дому.

У своєму зверненні до співробітників Маск озвучив також свої вимоги про тривалість 80-годинного робочого тижня, скасування офісних пільг, таких як безплатна їжа та заборона віддаленої роботи

"Якщо ви не хочете ходити в офіс - звільняйтесь", - цитують джерела видання слова Маска.

Коли його запитали про перспективу відтоку кадрів, Маск відповів: "Ми всі повинні бути більш жорсткими".

За словами співрозмовника Bloomberg, знайомого зі стилем управління Маска, таким чином бізнесмен намагається мотивувати працівників та донести думку, що якщо люди не будуть наполегливо працювати, Twitter залишиться в дуже скрутному становищі.

Тому Маск заявив, що компанії необхідно терміново рухатися вперед, щоб зробити новий продукт підписки Twitter Blue вартістю $8 таким, за який користувачі захочуть платити.

У той час як викуп вивів Twitter з-під контролю публічних ринків, Маск навантажив компанію боргом майже на 13 млрд доларів, який тепер знаходиться в руках семи банків Уолл-стріт, які не змогли передати його інвесторам.

"Довіра до компанії підірвана так швидко, що ще до коментарів Маска про банкрутство деякі фонди пропонували купити кредити всього за 60 центів за долар - ціна, яка зазвичай призначається компаніям, що знаходяться в скрутному фінансовому становищі", - пише Bloomberg.

Зазначимо, через покупку Twitter Ілон Маск збіднів на $70 млрд.

Нагадаємо, що 28 жовтня Маск нарешті завершив купівлю соціальної мережі Twitter за 44 мільярди доларів. Він заявив, що купив Twitter не для того, щоб заробити більше грошей, а щоб "спробувати допомогти людству, яке я люблю".

Одним із перших рішень Маск звільнив генерального директора Парага Агравала, фінансового директора Неда Сігала та Віджая Гадде, керівника відділу правової політики, довіри та безпеки.

Крім того, Маск наказав скоротити витрати Twitter на 1 млрд доларів.