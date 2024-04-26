Скільки українців планують відпустку у 2024 році – опитування

Частка українців, які планують відпустку у 2024 році, зросла більше ніж вдвічі порівняно з 2023 роком — 36% опитаних планують відпочити з близькими чи друзями в Україні або за кордоном, тоді як у минулому році цей показник склав 16%.

Про це свідчать результати дослідження Rakuten Viber.

Rakuten Viber провів опитування, щоб дізнатись, чи планують українці брати відпустку протягом року. Команда проводила аналогічне опитування у 2023 році, що дає змогу порівняти результати: чи зросла кількість респондентів, які збираються відпочити від роботи, чи навпаки зменшилася. В опитуванні в офіційному каналі Rakuten Viber взяли участь понад 36 тисячі користувачів.

На питання "Чи плануєте ви відпустку цього року?" відповіді розподілилися наступним чином:

не планують, бо вважають відпустку не на часі – 45% (у 2023 – 68%);

планують відпустку в Україні – 25% (у 2023 – 10%);

хочуть поїхати за кордон – 11% (у 2023 – 6%);

планують взяти кілька вихідних протягом року – 19% (у 2023 році – 16%).

Повідомлялося, що в Одесі розглядають можливість відкриття пляжів на літній сезон, але лише після перевірки відповідних служб.

Натомість у Києві не планують у цьому році відкривати пляжний сезон, а людям рекомендують утриматися від відвідування пляжів з міркувань безпеки.

Додамо, що "Укрзалізниця" оголосила про впровадження нового графіку руху поїздів на 2024 рік, в рамках якого передбачено 14 нових рейсів, зокрема 11 внутрішніх та 3 міжнародні сполучення. Крім цього, планується покращення 19 рейсів як в Україні, так і за кордоном.

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