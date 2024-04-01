В Одеській ОВА розповіли, чи відкриватимуть влітку пляжі

В Одесі розглядають можливість відкриття пляжів на літній сезон, але лише після перевірки відповідних служб.

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Про це розповів голова Одеської ОВА Олег Кіпер у коментарі Суспільному.

За його словами, торік в Одесі відкрили для відвідування шість пляжів з двох причин: для оздоровлення людей, зокрема військових, та через виникнення стихійних пляжів.

"Вони були небезпечними, тому було прийнято рішення обладнати ті пляжі, які можуть дати можливість людям пройти оздоровлення після перевірки всіма службами, вибуховими та іншими, і якщо поруч є укриття", - зазначив Кіпер.

Він зауважив, що для того, щоб відкрити пляжі цього року, потрібно опрацювати це питання з міською владою, військовим керівництвом та іншими службами. Наразі вже є напрацьований алгоритм роботи.

"Сподіваємось, що безпекова складова в Одесі дозволить це зробити. Останнім часом в місті дуже напружено все з цим, але по можливості будемо відкривати", - сказав Кіпер.

Відпочинок на пляжах Одеської області

Нагадаємо, у серпні 2023 року в Одеській області вирішили дозволити відпочинок на пляжах узбережжя Чорного моря.

В Одесі відкрили 6 пляжів, а саме:

пляж Калетон

Інклюзивний пляж

муніципальний пляж (район 14 Фонтану)

пляж "Ікра"

пляж "Чайка"

муніципальний пляж (район 10 Фонтану).

Людям дозволили перебувати на пляжах із 08:00 до 20:00.