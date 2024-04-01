В Одесской ОВА рассказали, будут ли летом открывать пляжи

В Одессе рассматривается возможность открытия пляжей на летний сезон, но только после проверки соответствующих служб.

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Об этом рассказал глава Одесской ОВА Олег Кипер в комментарии Суспільному.

По его словам, в прошлом году в Одессе открыли для посещения шесть пляжей по двум причинам: для оздоровления людей, в том числе военных, и по причине возникновения стихийных пляжей.

"Они были опасны, поэтому было принято решение оборудовать те пляжи, которые могут дать возможность людям пройти оздоровление после проверки всеми службами, взрывными и другими, и если рядом есть укрытие", - отметил Кипер.

Он подчеркнул, что для того, чтобы открыть пляжи в этом году, нужно проработать этот вопрос с городскими властями, военным руководством и другими службами. Уже есть наработанный алгоритм работы.

"Надеемся, что составляющая безопасности в Одессе позволит это сделать. В последнее время в городе очень напряженно все с этим, но по возможности будем открывать", - сказал Кипер.

Отдых на пляжах в Одесской области.

Напомним, в августе 2023 г. в Одесской области решили разрешить отдых на пляжах побережья Черного моря.

В Одессе открыли 6 пляжей, а именно:

пляж Калетон

Инклюзивный пляж

муниципальный пляж (район 14 Фонтана)

пляж "Икра"

пляж "Чайка"

муниципальный пляж (район 10 Фонтана).

Людям разрешили находиться на пляжах с 08:00 до 20:00.