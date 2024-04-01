- Категория
- Общество
- Дата публикации
-
В Одесской ОВА рассказали, будут ли летом открывать пляжи
В Одессе рассматривается возможность открытия пляжей на летний сезон, но только после проверки соответствующих служб.
Об этом рассказал глава Одесской ОВА Олег Кипер в комментарии Суспільному.
По его словам, в прошлом году в Одессе открыли для посещения шесть пляжей по двум причинам: для оздоровления людей, в том числе военных, и по причине возникновения стихийных пляжей.
"Они были опасны, поэтому было принято решение оборудовать те пляжи, которые могут дать возможность людям пройти оздоровление после проверки всеми службами, взрывными и другими, и если рядом есть укрытие", - отметил Кипер.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Он подчеркнул, что для того, чтобы открыть пляжи в этом году, нужно проработать этот вопрос с городскими властями, военным руководством и другими службами. Уже есть наработанный алгоритм работы.
"Надеемся, что составляющая безопасности в Одессе позволит это сделать. В последнее время в городе очень напряженно все с этим, но по возможности будем открывать", - сказал Кипер.
Отдых на пляжах в Одесской области.
Напомним, в августе 2023 г. в Одесской области решили разрешить отдых на пляжах побережья Черного моря.
В Одессе открыли 6 пляжей, а именно:
- пляж Калетон
- Инклюзивный пляж
- муниципальный пляж (район 14 Фонтана)
- пляж "Икра"
- пляж "Чайка"
- муниципальный пляж (район 10 Фонтана).
Людям разрешили находиться на пляжах с 08:00 до 20:00.