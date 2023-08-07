В Одесской области разрешили отдых на пляжах

В Одесской области решили разрешить отдых на пляжах побережья Черного моря. Как сообщил начальник областной военной администрации Олег Кипер, он уже подписал распоряжение о подготовке доступа людей на пляжи.

"Открываем море к бархатному сезону. Теракт россиян на Каховской ГЭС сорвал начало пляжного сезона в Одессе. Однако на сегодня констатируем, что качество воды в Черном море стабилизировалось и соответствует всем санитарным нормам", - написал он в Telegram-канале.

Вместе с тем, по его словам, пляжи должны быть оборудованы защитными сетками, которые делают невозможным попадание мин, наблюдательно-спасательными постами, буями и средствами оповещения, а поблизости должны быть укрытия.

Одесской, Белгород-Днестровской и Измаильской районным военным администрациям поручено до 17:00 10 августа провести соответствующую подготовку пляжей и подать акты о готовности в ОВА.

"Те, кто не успеют, могут подать позже. Но призываю всех уложиться в сроки, чтобы уже в эти выходные Одесщина могла встречать туристов. По прогнозу будет до +30, поэтому ждем всех на наших лучших в мире пляжах", - отметил Кипер.

Отметим при этом, что еще неделю назад руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявляла, что опасность от предметов, которые могут дрейфовать в море и относиться к побережью, "остается очень высокой".

Напомним, что полтора месяца назад к одесскому побережью принесло большое количество пресной воды вместе с растительностью, живыми и мертвыми животными, обломками зданий и техники, которые смыло в нижнем течении Днепра после подрыва 6 июня плотины Каховской гидроэлектростанции.

На одесских пляжах после этого обнаружили сальмонеллу и кишечную инфекцию, так же как и на территориях Херсонской области, которые были затоплены после подрыва ГЭС.