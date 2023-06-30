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В Черном море еще много взрывчатки после подрыва Каховской ГЭС: Гуменюк предостерегла желающих отдохнуть
После подрыва россиянами Каховской ГЭС в Черном море остается много мусора, обломков и взрывоопасных предметов, вымытых с вражеских позиций.
Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.
"Остается еще много мусора, обломков и любых скоплений других предметов, которые могут дрейфовать морем, время от времени их может приносить к побережью. Среди этих вещей могут быть и очень опасные, и в том числе намеренно заминированные предметы. Поэтому опасность остается очень высокой", - отметила она.
По ее словам, учитывая, что несколько суток была штормовая погода, вполне вероятно, что сейчас к берегу может приносить что угодно.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Поэтому подчеркиваю еще раз, побережье остается зоной обороны, зоной опасности, а не зоной отдыха", - подчеркнула Гуменюк.
Напомним, что российские войска подорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области в ночь на 6 июня 2023 года.
Заметим, что все пляжи Одессы признаны непригодными для купания из-за существенного ухудшения состояния воды.
Источник фото: ua.depositphotos.com