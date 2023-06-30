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У Чорному морі ще багато вибухівки після підриву Каховської ГЕС: Гуменюк застерегла охочих відпочити
Після підриву росіянами Каховської ГЕС у Чорному морі залишається ще багато сміття, уламків та вибухонебезпечних предметів, вимитих з ворожих позицій.
Про це повідомила керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.
"Залишається ще багато осередків сміття, уламків і будь-яких скупчень інших предметів, які можуть дрейфувати морем, час від часу їх може приносити до узбережжя. Серед цих речей можуть бути і дуже небезпечні, і в тому числі навмисно заміновані предмети. Тому небезпека залишається дуже високою", - зазначила вона.
За її словами, враховуючи, що кілька діб була штормова погода, цілком імовірно, що зараз до берега може приносити будь-що.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Тому наголошую ще раз, узбережжя залишається зоною оборони, зоною небезпеки, а не зоною відпочинку", - наголосила Гуменюк.
Нагадаємо, що російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області в ніч на 6 червня 2023 року.
Зауважимо, всі пляжі Одеси визнані непридатними для купання через суттєве погіршення стану води.
Джерело фото: ua.depositphotos.com