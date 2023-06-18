В Одесі всі пляжі визнали непридатними для купання (ВІДЕО)

В акваторії Чорного моря через теракт ворога на Каховській ГЕС лишається загроза вибухонебезпечних предметів та інфекцій. Всі пляжі Одеси визнані непридатними для купання через суттєве погіршення стану води.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

Зазначається, що пляжі Одеси визнані непридатними для купання в зв’язку з суттєвим погіршенням стану води у відкритих водоймах (море, лиман) і реальної небезпеки для здоров’я населення міста Одеси.

Тому купання людей на пляжах міста Одеси категорично заборонено.

Відповідне рішення прийнято на позачерговому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Виконавчого комітету Одеської міської ради 17 червня 2023 року.

Зауважимо, влада Одеської області заборонила жителям купатися у морі, лимані та річках, а також ловити рибу. У воді знайшли небезпечні речовини та збудники інфекційних хвороб.

Також українців закликають утриматися від вживання риби та морепродуктів невідомого походження

Нагадаємо, як повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, після підриву російськими військами Каховської гідроелектростанції вода у Дніпрі забруднена у 28 тисяч разів більше за норму. Вся акваторія нижче за Каховську греблю, а також українське узбережжя Чорного моря непридатні для використання та купання.