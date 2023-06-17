На Одещині категорично заборонили купатися та ловити рибу: у воді виявили збудники інфекційних хвороб

Влада Одеської області заборонила жителям купатися у морі, лимані та річках, а також ловити рибу. У воді знайшли небезпечні речовини.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

Зазначається, що за результатами лабораторних досліджень (вірусологічних, мікробіологічних, паразитарних) проб води з обʼєктів навколишнього середовища, лабораторіями ДУ "Одеський ОЦКПХ МОЗ" за останній тиждень виділені збудники інфекційних хвороб, зокрема сальмонела ентеритідіс і тіфімуріум, рота- астравіруси, холероподібні НАГ вібріони, холероподібні вібріони алгінолітікус, парагемолітікус, яйця та личинки гельмінтів як людей, так і тварин (гострики, волосоголовці, собачі аскариди, ооцисти криптоспоридій).

Крім того, індекс ЛКП (лактозопозитивні кишкові палички) значно перевищує нормативні вимоги.

Підкреслюється, що наявність всіх перерахованих біологічних патогенів фіксується у воді відкритих водойм Одеської області, зокрема Чорному морі, Білгород-Дністровському лимані та річці Дунай, що створює реальну загрозу життю та здоров'ю населення.

"Тому категорично заборонено купання у морі, вилов риби та морепродуктів у відкритих водоймах (річкові та морські місця рекреації). Також необхідно утриматися від вживання риби та морепродуктів невідомого походження", - наголошують у Одеській міській раді.

Нагадаємо, як повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, після підриву російськими військами Каховської гідроелектростанції вода у Дніпрі забруднена у 28 тисяч разів більше за норму. Вся акваторія нижче за Каховську греблю, а також українське узбережжя Чорного моря непридатні для використання та купання.

Як заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін, у Херсонській, Миколаївській та Одеській областях буде заборонено купатися у водоймах та виловлювати рибу, оскільки показники річкової й морської води суттєво погіршуються.