В Одесской области категорически запретили купаться и ловить рыбу: в воде обнаружили опасные вещества

Власти Одесской области запретили жителям купаться в море, лимане и реках, а также ловить рыбу. В воде обнаружили опасные вещества.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

Отмечается, что по результатам лабораторных исследований (вирусологических, микробиологических, паразитарных) проб воды из объектов окружающей среды, лабораториями ГУ "Одесский ОЦКПХ МЗ" за последнюю неделю выделены возбудители инфекционных болезней, в частности сальмонелла энтеритидис и тифимуриум, рота- холеровидные вибрионы алгинолитикус, парагемолитикус, яйца и личинки гельминтов как людей, так и животных (острицы, волосоголовцы, собачьи аскариды, ооцисты криптоспоридий).

Кроме того, индекс ЛКП (лактозоположительные кишечные палочки) значительно превышает нормативные требования.

Подчеркивается, что наличие всех перечисленных биологических патогенов фиксируется в воде открытых водоемов Одесской области, в частности, Черном море, Белгород-Днестровском лимане и реке Дунай, что создает реальную угрозу жизни и здоровью населения.

"Поэтому категорически запрещено купание в море, отлов рыбы и морепродуктов в открытых водоемах (речные и морские места рекреации). Также необходимо воздержаться от употребления рыбы и морепродуктов неизвестного происхождения", - отмечают в Одесском городском совете.

Напомним, как сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, после подрыва российскими войсками Каховской гидроэлектростанции вода в Днепре загрязнена в 28 тысяч раз больше нормы. Вся акватория ниже Каховской дамбы, а также украинское побережье Черного моря непригодны для использования и купания.

Как заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, в Херсонской, Николаевской и Одесской областях будет запрещено купаться в водоемах и ловить рыбу, поскольку показатели речной и морской воды существенно ухудшаются.