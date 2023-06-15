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Здоровʼя
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У МОЗ анонсували заборону на купання і вилов риби в трьох областях: показники води погіршуються

Ігор Кузін
Головний санітарний лікар України Ігор Кузін. Фото: Ігор Кузін / Facebook

У Херсонській, Миколаївській та Одеській областях з 19 червня буде заборонено купатися у водоймах та виловлювати рибу, оскільки показники річкової й морської води суттєво погіршуються. Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін, передає Liga.Life.

"В Одеській області ситуація досить ризикована, тому закликаю громадян не користуватися водоймами, не купувати рибу в невстановлених місцях та не виловлювати рибу", – сказав він.

При цьому чиновник запевнив, що станом на 15 червня епідемічна ситуація у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях стабільна. Спалаху інфекційних захворювань немає, спостерігаються лише сезонні рівні захворюваності на гострі кишкові інфекції.

За словами Кузіна, на Миколаївщині та Херсонщині централізована вода цілком безпечна. А от індивідуальні колодязі, які спочатку були затоплені, становлять загрозу – там є певна частина мулу, тому така вода наразі небезпечна для здоров'я, вона не відповідає нормі як за хімічними, так і за мікробіологічними показниками.

"Ми радимо для тих мешканців, які повертаються, таку воду не використовувати для пиття та приготування їжі", – висловився санлікар.

Автор:
Артем Ющенко