В Минздраве анонсировали запрет на купание и отлов рыбы в трех областях: показатели воды ухудшаются

В Херсонской, Николаевской и Одесской областях с 19 июня будет запрещено купаться в водоемах и ловить рыбу, поскольку показатели речной и морской воды существенно ухудшаются. Об этом заявил главный санврач Украины Игорь Кузин, передает Liga.Life.

"В Одесской области ситуация достаточно рискованная, поэтому призываю граждан не пользоваться водоемами, не покупать рыбу в неустановленных местах и не вылавливать рыбу", – сказал он.

При этом чиновник заверил, что по состоянию на 15 июня эпидемическая ситуация в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях стабильная. Вспышки инфекционных заболеваний нет, наблюдаются только сезонные уровни заболеваемости острыми кишечными инфекциями.

По словам Кузина, в Николаевской и Херсонской областях централизованная вода вполне безопасна. А вот индивидуальные колодцы, которые сначала были затоплены, представляют угрозу – там есть определенная часть ила, поэтому такая вода опасна для здоровья, она не отвечает норме как по химическим, так и по микробиологическим показателям.

"Мы советуем для тех жителей, которые возвращаются, такую воду не использовать для питья и приготовления пищи", – высказался санврач.