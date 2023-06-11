Соленость воды на одесском побережье из-за подрыва Каховской ГЭС упала втрое (ФОТО)

В результате попадания в Черное море избыточного количества пресной днепровской воды после подрыва Каховской гидроэлектростанции соленость морской воды в Одессе упала почти втрое. Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.

Отмечается, что 10 июня специалистами инспекции были отобраны пробы морской воды в селе Новая Дофиновка (причал 243), а также в Одессе на пляже "Ланжерон" и на 16 станции Большого Фонтана.

Так, в Новой Дофиновке обнаружено превышение в воде взвешенных веществ в 1,6 раза; железа общего – в 9 раз; а соленость оказалась ниже нормы в 2,7 раза.

На "Ланжероне" железа оказалось в 5,2 раза больше нормы, а соленость - в 2,9 раза ниже нормы. На 16-й станции Большого Фонтана содержание железа стало больше нормы в 3,4 раза, также зафиксировано незначительное - в 1,1 раза - увеличение содержания взвешенных веществ. Соленость там также упала в 2,9 раза.

Отметим также, что 9 июня специалисты ДЭИ отобрали пробы в Николаевской области в реке Ингулец возле Снигиревки, в Днепро-Бугском лимане возле села Дмитровка, возле села Ивановка и возле Очакова, а также в Бугском лимане в Николаеве на микрорайоне Намыв.

По результатам лабораторных исследований установлено превышение предельно допустимых концентраций в реке Ингулец по азоту аммонийному, общему железу и взвешенным веществам.

Отмечается повышенное содержание сухого остатка, что объясняется естественным фоном реки. По сравнению с 8 июня показатели по азоту, железу и взвешенным веществам незначительно уменьшились. В Днепро-Бугском лимане показатели оказались в пределах предельно допустимых концентраций.