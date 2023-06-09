Последствия уничтожения Каховской ГЭС: останутся ли украинцы без сельхозпродукции, овощей и арбузов

Украина уже несколько дней оценивает масштабы ущерба, причиненного российскими захватчиками в результате подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области 6 июня. Поскольку экономика области в значительной степени ориентирована на производство сельхозпродукции и продуктов питания, редакция Delo.ua решила выяснить, без каких продовольственных товаров могут остаться украинские потребители в ближайшие сезоны.

Российские окупанты 6 июня взорвали ранее заминированную ими же дамбу Каховской ГЭС, уничтожив 11 из 28 пролетов сооружения. Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению после подрыва российскими оккупационными войсками, на строительство новой гидроэлектростанции на ее месте Украине может потребоваться минимум $1 млрд и 5 лет .

В результате подтопления в оккупированном городе Олешки на Херсонщине уже известно о трех погибших, а на пострадавших территориях могут вспыхнуть инфекционные заболевания, среди которых – холера.

Ситуация вокруг Запорожской АЭС сейчас контролируется, хотя снижение уровня воды в Каховском водохранилище может иметь для нее негативные последствия. Также подрыв плотины Каховской ГЭС будет иметь существенные последствия для временно оккупированного Крыма, ведь остров на годы останется без воды.

Президент "Энергоатома" Петр Котин подчеркнул, что действия российских оккупантов свидетельствуют по отсутствию у них здравого смысла и способности совершать новые технологические катастрофы, поэтому жителям прилегающего к станции Энергодара желательно покинуть город.

Минагрополитики Украины 7 июня сообщило, что, по предварительным оценкам, совершенный россиянами теракт привел к затоплению около 10 тыс. га на правом берегу Херсонской области, тогда как на оккупированной россиянами левобережной части масштабы подтоплений в несколько раз больше .

Кроме того, эта техногенная катастрофа остановит водоснабжение 31 системы орошения полей, оставив без воды 94% мелиоративной инфраструктуры в Херсонской, 74% - в Запорожской и 30% - в Днепропетровской областях. Поэтому на юге Украины поля могут превратиться в пустыни уже в следующем году .

В тот же день глава Минприроды Украины Руслан Стрилец на онлайн-брифинге озвучил катастрофические последствия взрыва плотины гидроэлектростанции:

в результате подрыва в Днепр попало по меньшей мере 150 тонн масла с риском дальнейшей утечки еще больших объемов. Пятно нефтепродуктов может достигнуть Черного моря;

в Черное море может попасть и определенное количество отходов разрушения сооружений и зданий;

в зоне возможного затопления оказались более 80 населенных пунктов, ведь дамба Каховской ГЭС содержит около 18 кубических километров воды;

под угрозой уничтожения 333 вида животных и растений, имеющих разный природоохранный статус, и 25 типов их поселений;

Некоторые экосистемы Украина может потерять навсегда. В частности, в нацпарках "Нижнеднепровский", "Великий Луг", "Каменская Сечь", "Белобережье Святослава";

только нацпарк "Нижнеднепровский" – это более 80 тыс. га природоохранных земель с редкими видами биоразнообразия. Здесь есть Рамсарские угодья, а также территории, входящие в Изумрудную сеть Европы - признаны наиболее ценными и охраняемыми европейским законодательством;

всего 9 объектов Изумрудной сети (Днепропутский лиман, Черноморский биосферный резерват, Олешковские пески) и 5 Рамсарских угодий – потенциально находятся в зоне поражения;

взорвав дамбу на Каховской ГЭС, оккупанты уничтожили возможность поставки днепровской воды в Крым. Уровень водохранилища настолько критический, что вода просто не попадет туда по Северо-Крымскому каналу. Последствия экоцида 6 июня (Приховати)

Аграрное портфолио региона до войны

Исполнительный директор УЗА Сергей Иващенко в комментарии для издания напоминает, что Херсонская область – это 1,3-1,4 млн га посевных площадей под зерновыми и масличными культурами. В рекордном за годы независимости 2021 году область собрала 4,6 млн. тонн урожая, из которых чуть более 2 млн. тонн пшеницы, 1 млн. тонн ячменя, и по 0,5 млн. тонн кукурузы и подсолнечника.

Согласно данным Херсонской облгосадминистрации, область занимает 5% всей территории Украины. До полномасштабного российского вторжения в ней находилось 1,97 млн га сельскохозяйственных угодий, из них:

пашни - 1,78 млн. га ;

; пастбищ - 154,5 тыс. га ;

; многолетних насаждений - 26,0 тыс. га ;

; сенокосы - 10,6 тыс. га .

Также на Херсонщине самая большая в Украине площадь под орошение – 427 тыс. га, или 21,6% всех сельскохозяйственных угодий региона. Из них почти 240 тыс. га относятся к Каховской оросительной системе, более 100 тыс. га – Северокрымскому каналу, около 20 тыс. га – Ингулецкой оросительной системе. Теперь ожидается, что из-за российского теракта 6 июня прекратится работа 31 системы орошения , которые снабжали водой 584 тыс. га в Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях.

Основой аграрного сектора региона является растениеводство. Главные продовольственные культуры - озимая пшеница, кукуруза, просо, ячмень, среди технических – подсолнечник, соя, рапс. Область остается лидером Украины по производству овощных культур, которых ежегодно выращивается более 1 млн. тонн.

Чем заменить херсонские овощи?

Все опрошенные при подготовке этого материала эксперты единодушны – сейчас еще очень рано оценивать убытки , нанесенные украинской экономике и экосистеме в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС. Поэтому сейчас можно оценить только краткосрочные тренды, которые могут существенно измениться в будущем.

Затопило ли овощные поля?

По словам президента Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) Тараса Баштанника, россияне 6 июня спровоцировали катастрофу в регионе, являвшимся до полномасштабной войны крупнейшим производителем овощей и фруктов в Украине. К сожалению, из-за последствий затоплений и невозможности возобновить работу систем орошения область минимум на 5-10 лет выпадает из агросектора страны, причем это при условии скорейшей победы Украины в войне.

Однако, если говорить о ключевых овощных и бахчевых культурах Херсонской области - картофеле, помидорах, луке и арбузах , то, по предварительным оценкам, посевные площади под ними в большинстве своем не находятся на территории экологической катастрофы. При этом на временно неподконтрольной левобережной Херсонской области заниматься растениеводством рискованно из-за непредсказуемых действий российских оккупантов, вследствие чего там в 2023 году там не сеяли много помидоров или арбузов.

"Перспективы этого урожая овощей мы еще оценим через несколько дней, но, по-моему, его сокращение не будет существенным. Мне кажется, что в этом сезоне украинский потребитель и рынок не испытает их дефицита, потому что эти территории особо и не засевались в 2023 году по ряду вызванных войной причин", - объясняет эксперт.

Эксперт Центра исследований продовольствия и землепользования KSE Institute Павел Мартышев добавляет, что в Херсонской области овощеводство может "мигрировать" ближе к Днепру , а вода для орошения культур будет подаваться из реки с помощью насосных станций. В таком случае овощи могут выращиваться в локальных зонах в 4-5 км от Днепра, поскольку именно на это расстояние транспортирование воды имеет экономическую целесообразность.

Релокация овощеводства из Херсона в целом уже состоялась.

Президент УПОА напоминает, что с началом войны в Херсонской области очень существенно упали объемы производства по вышеуказанным позициям, тогда как цены на них выросли. Поэтому украинские аграрии в 2023 году начали активно высаживать овощные культуры на подконтрольных Украине территориях - от Закарпатья до Чернигова. Это смогло в значительной степени компенсировать для овощеводства последствия подрыва плотины Каховского водохранилища.

"Поэтому с точки зрения глобального рынка, в этом году не будет дефицита овощей и фруктов. На некоторые позиции даже будет значительный "обвал" цен, в том числе на овощи из борщового набора. Это если говорить глобально, о балансе между спросом и предложением в Украине", - объясняет Тарас Баштанник.

Также из-за смены мест выращивания овощей сроки их созревания могут сместиться в сторону поздних или среднепоздних. Например, в Херсоне выращиваются ранние помидоры, тогда как на Волыни – поздние. Но это все равно это помидор, и он будет на рынке , уточняет эксперт

Стоит ли ждать сезон арбузов?

По словам Тараса Баштанника, с арбузами также ожидается определенное смещение сроков сезона, как и рост цен на них. Это вызвано тем, что более или менее конкурировать с херсонскими арбузами может только продукция из Закарпатья. Впрочем, достичь там аналогичных Херсонщине объемов производства не разрешают ограниченные площади, пригодные для выращивания арбузов.

С другой стороны, эксперт напоминает о хорошем потенциале Одесской области, где уже в этом сезоне может "выстрелить" выращивание арбузов. Однако, в этом регионе есть ряд своих нерешенных вопросов, таких как нехватка сезонной рабочей силы.

Президент УПОА подчеркивает, что если украинским производителям не удастся насытить спрос на арбузы - это сделает импорт. Именно так случилось в прошлом году, когда Украина ввозила румынские арбузы.

Поможет ли госпрограмма грантов на развитие садоводства и теплиц?

Программа хорошая, объясняет Тарас Баштанник. Аграрное сообщество благодарно международному сообществу, правительству и Минагрополитики за его внедрение, но эта программа рассчитана больше на фермеров, желающих выращивать фрукты, ягоды и орехи.

Согласно данным на сайте Минагрополитики, ведомство уже согласовало предоставление 524 млн грн грантов, которые будут использованы на разбивку 1,38 тыс. га садов и строительство 27 га теплиц. Основные культуры, которые будут выращиваться – фундук, грецкий орех, голубика, черника, яблоки, земляника и малина.

В Херсонской области ягодами никто не занимался, кроме собственных садов. Ни голубиной, ни малиной. Поэтому эта программа полезна, но какого-либо влияния не будет иметь для фермеров с утраченных территорий. Мне кажется, что уже сейчас нужно запускать какую-то программу схожего характера для поддержки овощеводства на других территориях Украины, чтобы быстрее "заместить" Херсон. Тарас Баштанник президент УПОА

Что по зерновым и масличным культурам?

Павел Мартышев приводит такие ориентировочные данные – из-за совершенного россиянами теракта в этом сезоне в регионе будет уничтожено от 100 тыс. тонн до 500 тыс. тонн зерновых культур. Эти подсчеты включают как потери озимых зерновых на поврежденных стихией полях, так и сельхозпродукцию, хранившуюся в подтопленных зернохранилищах. Эксперт уточняет, что озимая пшеница и ячмень, посевы которых не задело наводнение, будут обмолочены без проблем .

Однако, уже в следующем и последующих сезонах аграрии будут вынуждены внедрять богарное земледелие. В регионе будет культивироваться пшеница, ячмень, подсолнечник и рапс, в то время как более требовательные к количеству влаги кукурузу и сою придется исключить из севооборота .

Кроме того, подрыв дамбы заставит аграриев региона перейти на технологию обработки земли no-till – современную систему земледелия, когда почва не разрыхляется традиционными методами, а пожнивные остатки сохраняются на его поверхности. Это позволяет значительно лучше сберегать влагу, а также предотвращает водную и ветровую эрозию почвы.

Мы ожидаем падения урожайности. Но следует понять, что в последние годы орошалось не так много земель, количество гектаров под поливом постоянно уменьшалось. Кроме того, часть области заминирована, другая часть оккупирована. Поэтому по сравнению с 2022 годом падение урожайности там будет, но незначительное". Павел Мартышев эксперт Центра исследований продовольствия и землепользования KSE Institute

В общем, регион ждет переориентация на более устойчивые к отсутствию влаги зерновые и масличные культуры , которые не планируется особо орошать. Также за счет зерновых и масличных культур произойдет некоторое увеличение площадей под овощами на прилегающих к Днепру участках.

Какие последствия для животноводства?

Птицеводство и производство яиц.

Исполнительный директор ассоциации " Союз птицеводов Украины " Сергей Карпенко рассказал изданию, что на сегодня Херсонская область не является определяющей в обеспечении населения мясом птицы и куриными яйцами . До полномасштабного российского вторжения этот регион входил в тройку крупнейших производителей яиц вместе с Киевской и Хмельницкой областями, здесь работала самая большая птицефабрика по производству яиц в стране – филиал "Чернобаевский" ЧАО "Агрохолдинг "Авангард".

По данным самого "Авангарда", тогда от жажды и голода погибли около 4,4 млн кур. Общие финансовые потери агрохолдинга в результате российской агрессии оценены в $330 млн. Уничтожение одного из ключевых производств отрасли привело к нехватке куриных яиц в Украине - предложение на рынке существенно уменьшилось, а цены выросли.

То есть, из-за уже нанесенного российской агрессией убытков в отрасли, уничтожения Каховской ГЭС не будет иметь прямого негативного влияния на объемы производства продукции птицеводства в Украине, констатировал Сергей Карпенко. Но в любом случае нужно будет переоценить последствия затопления для аграрного сектора региона, когда станут известны окончательные масштабы убытков.

Рыбная отрасль.

В результате подрыва россиянами плотины ГЭС и обмеления Каховского водохранилища на Днепропетровщине уже погибло 850 кг рыбы, убытки составили 7,6 млн грн .

Единственный в Украине государственный осетровый завод "Производственно-экспериментальный Днепровский осетровый рыбоспроизводящий завод имени академика С. Т. Артющика" в с. Днепровское Белозерского района Херсонской области был затоплено 8 июня. Предприятие ежегодно обеспечивало вселение более 1,5 млн мальков осетровых в водоемы страны, и его уничтожение несет прямую угрозу дальнейшему воспроизводству популяций осетровых видов рыб.

Также на временно оккупированной территории затоплен Херсонский производственно-экспериментальный завод по разведению рыбы. Ежегодно предприятие вселяло в рыбохозяйственные водные объекты Украины 13 млн. экземпляров рыб.

Вероятный ущерб для рыбной отрасли от гибели только взрослых особей в профильном ведомстве оценивается в 95 тыс. тонн, или около 4 млрд грн. Всего же, по предварительным расчетам, ущерб от гибели всех биоресурсов составит до 10,5 млрд грн .

Однако, в долгосрочной перспективе последствия для АПК неутешительны.

Главный аналитик профильного проекта EastFruit Евгений Кузин подчеркивает в комментарии, что в долгосрочной перспективе подрыв плотины является катастрофой. Ее реальные масштабы будут понятны только через несколько недель, когда будет понятна ситуация с оросительной системой и доступом к воде у фермеров правого берега Херсонской области, Николаевской (ближе к Херсону) и Днепропетровской областей (район Кривого Рога и ниже). В настоящее время местные фермеры действительно ожидают серьезных проблем из-за дефицита воды в определенных регионах и возможного подтопления полей в других регионах.

Согласно публикации на сайте EastFruit, подрыв дамбы является экологической и гуманитарной катастрофой, а также преступлением против продовольственной безопасности мира, поскольку Каховское водохранилище было сердцем одной из самых больших в Европе оросительных систем. Благодаря им, южные регионы Украины обеспечивали страны Ближнего Востока, Азии, Африки и Европы пшеницей, кукурузой, подсолнечником и подсолнечным маслом, соей и соевым шротом.

Также вода из этой системы орошения позволяла выращивать до 80% всех овощей Украины и значительный процент фруктов и винограда. Практически все теплолюбивые фрукты Украины выращивались именно на базе орошения из Каховского водохранилища.

По данным аналитиков EastFruit, на сегодняшний день в этом регионе без орошения невозможно выращивать практически любую сельскохозяйственную продукцию, особенно фрукты и овощи. Дело в том, что ежегодно здесь выпадает в среднем около 400 мм осадков, причем основная часть – в зимний период, то есть вне периода вегетации. Столь скудное количество осадков характерно для пустынь, и подрыв дамбы Каховской ГЭС фактически превращает юг страны в пустыню .

Кроме того, этот террористический акт гарантирует длительное с момента оккупации превращение АР Крым в непригодную не только сельское хозяйство пустыню, но и непригодное место для жизни людей в принципе.