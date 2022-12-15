Оккупанты разрушили крупнейшую в Украине птицефабрику

Один из ведущих производителей куриных яиц в Украине агрохолдинг "Авангард" заявил, что оккупанты разграбили и разрушили одну из крупнейших в Европе птицефабрику "Чернобаевская" в Херсонской области.

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Отмечается, что птицефабрика являлась ключевым предприятием для Херсонской области и одним из крупнейших и современных производств в Европе.

В начале марта из-за оккупации фабрика осталась без электроснабжения, без возможности кормить птицу, подвозить работников к рабочим местам и вывозить готовую продукцию. От жажды и голода погибли около 4,4 млн кур.

"Общие финансовые потери агрохолдинга в результате российской агрессии на текущий момент оцениваются примерно в 12 млрд грн, или 330 млн долларов США", - говорится в сообщении.

В частности, потери от гибели птицы составляют около 0,7 млрд грн, или 20 млн долларов. Потерянный доход от неснесенного яйца этой птицей составил около 5,8 млрд грн, или 160 млн долларов. Повреждено и украдено оборудование на сумму около 5,5 млрд грн, или 150 млн долларов.

Кроме того, уничтожение ключевого производства привело к нехватке куриных яиц в Украине. Предложение на рынке существенно уменьшилось, а цены выросли.

Напомним, Херсонская областная прокуратура расследует массовый мор птиц в пгт Чернобаевка Херсонской области, возникший в результате российской агрессии.

По последним оценкам, ущерб окружающей среде Украины от российской агрессии оценивается более чем в 37 миллиардов евро. Об этом заявил заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Евгений Федоренко во время Форума сотрудничества в области безопасности стран-участниц ОБСЕ.

Непосредственный ущерб, нанесенный климату войной РФ против Украины, оценивается по меньшей мере в 31 миллион тонн выбросов парниковых газов.