Окупанти зруйнували найбільшу в Україні птахофабрику

Один з провідних виробників курячих яєць в Україні агрохолдинг "Авангард" заявив, що окупанти розграбували та зруйнували одну з найбільших в Європі птахофабрику "Чорнобаївська" у Херсонській області.

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Зазначається, що птахофабрика була ключовим підприємством для Херсонської області та одним з найбільших і найсучасніших виробництв в Європі.

На початку березня через окупацію фабрика залишилася без електропостачання, без можливості годувати птицю, підвозити працівників до робочих місць та вивозити готову продукцію. Від спраги та голоду загинуло близько 4,4 млн курей.

"Загальні фінансові втрати агрохолдингу внаслідок російської агресії на поточний момент оцінюються приблизно в 12 млрд грн, або 330 млн доларів США", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, втрати від загибелі птиці складають близько 0,7 млрд грн, або 20 млн доларів. Втрачений дохід від незнесеного яйця цією птицею склав близько 5,8 млрд грн, або 160 млн доларів. Понівечено і вкрадено обладнання на суму близько 5,5 млрд грн, або 150 млн доларів.

Крім того, знищення ключового для галузі виробництва призвело до нестачі курячих яєць в Україні. Пропозиція на ринку суттєво зменшилась, а ціни виросли.

Нагадаємо, Херсонська обласна прокуратура розслідує масовий мор птахів в смт Чорнобаївка Херсонської області, що виник внаслідок російської агресії.

За останніми оцінками, шкода довкіллю України від російської агресії оцінюється у понад 37 мільярдів євро. На цьому наголосив заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів Євгеній Федоренко під час Форуму співробітництва в галузі безпеки країн-учасниць ОБСЄ.

Безпосередня шкода, нанесена клімату війною РФ проти України, оцінюється в щонайменше 31 мільйон тонн викидів парникових газів.