Україна і Словаччина домовляються про відновлення аварійного імпорту електроенергії

Україна та Словаччина найближчим часом планують узгодити рішення щодо відновлення аварійного постачання електроенергії, будівництва нових міждержавних ліній та розширення співпраці у сфері нафти й газу.

Як пише Dilo, про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький за підсумками переговорів зі словацьким колегою Робертом Фіцо у Львові, інформує "Інтерфакс- Україна".

За словами очільника українського уряду, словацька сторона найближчим часом має повернутися з остаточним рішенням щодо відновлення аварійних постачань.

Україна та Словаччина планують будівництво нових енергетичних інтерконекторів

Окрему увагу сторони приділили розвитку енергетичної інфраструктури. Україна та Словаччина планують прискорити будівництво нових міждержавних інтерконекторів і ліній електропередачі напругою 400 кВ.

Реалізація цих проєктів має посилити технічну інтеграцію енергосистем двох країн та створити додаткові можливості для транскордонного обміну електроенергією.

Також Київ і Братислава опрацьовують нові проєкти у сфері транспортування нафти та нафтопродуктів, які передбачають перспективу істотного збільшення обсягів постачання.

Співпраця охопить газ, транзит і видобуток ресурсів

За словами Корецького, порядок денний двосторонньої співпраці не обмежується електроенергетикою. Україна та Словаччина також розглядають можливості взаємодії у газовій сфері, питання транзиту, запровадження спеціальних тарифних умов і спільного видобутку ресурсів.

Український прем'єр-міністр наголосив, що команди обох країн продовжать опрацювання домовленостей, після чого сторони планують представити конкретні рішення.

"Зараз команди попрацюють і ми повернемося з конкретними рішеннями до публічності найближчим часом. Але всі практичні проєкти, всі дуже корисні, взаємовигідні і дуже на часі", - підсумував глава українського уряду.

Переговори відбулися у Львові в межах зустрічі прем'єр-міністрів України та Словаччини. Очікується, що подальша робота урядових команд дозволить конкретизувати параметри спільних енергетичних та інфраструктурних ініціатив.

Нагадаємо, раніше CEO YASNO Сергій Коваленко попереджав про ризики цієї зими: ключовою проблемою можуть стати не стільки нестача генерації, скільки пошкодження мереж і неможливість передати наявну електроенергію споживачам. За його словами, тривалість відключень залежатиме насамперед від того, які саме вузли енергосистеми зазнаватимуть російських атак.