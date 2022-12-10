В Чернобаевке обнаружили массовый мор птиц – следствие российской агрессии

Херсонская областная прокуратура расследует массовый мор птиц в пгт Чернобаевка Херсонской области, возникший в результате российской агрессии. Об этом 10 декабря сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

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Следователи выяснили, что в марте 2022 года российские войска совершили массированный обстрел, в результате атаки без электроснабжения осталась одна из крупнейших и современных местных птицефабрик. К 24 февраля предприятие насчитывало более 4 млн птиц.

"Из-за оккупации предприятие не имело возможности кормить птиц и поддерживать санитарный режим, в результате чего погибло подавляющее большинство кур", - подчеркнули в генпрокуратуре.

Правоохранители провели на предприятии следственные действия, ведь из-за сложившейся ситуации могло произойти бактериальное заражение значительной территории.

В результате на территории птицефабрики обнаружено место захоронения погибшей птицы - котлован глубиной около 3 м площадью 1880 кв. Часть погибших кур находится в птичниках.

"При осмотре отобраны образцы для выяснения влияния этого происшествия на окружающую среду. В настоящее время прокуратурой инициировано проведение необходимых исследований. Досудебное расследование продолжается", — добавили в генпрокуратуре.

Напомним, по последним оценкам, ущерб окружающей среде Украины от российской агрессии оценивается более чем в 37 миллиардов евро. Об этом заявил заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Евгений Федоренко во время Форума сотрудничества в области безопасности стран-участниц ОБСЕ.

Непосредственный ущерб, нанесенный климату войной РФ против Украины, оценивается по меньшей мере в 31 миллион тонн выбросов парниковых газов.