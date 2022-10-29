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Россия украла 4 миллиона тонн днепровской воды
С момента подрыва в феврале временного сооружения на Северо-Крымском канале, которое перекрывало подачу воды из Днепра в оккупированный Крым, РФ украла более 4 000 000 кубометров воды.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.
"После того, как россияне в конце февраля взорвали временное сооружение, которое перекрывало доступ днепровской воды в оккупированный Крым, вода из Днепра продолжает поступать в канал", - отметили в ведомстве.
Там подсчитали, что Россия уже украла из Днепра более 4 млн. кубометров воды.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В Минприроды также отметили, что размер нанесенного ущерба окружающей среде составляет 15,5 млрд грн.
Ранее заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Евгений Федоренко сообщал, что за почти восемь месяцев войны ущерб окружающей среде Украины от российской агрессии оценивается более чем в 37 миллиардов евро.
Кроме этого, в ведомстве отмечают, что непосредственный ущерб, нанесенный климату войной РФ против Украины, оценивается, по меньшей мере, в 31 миллион тонн выбросов парниковых газов. При этом в 79 миллионов тонн сейчас оценивается потенциальный объем выбросов парниковых газов в результате предстоящего восстановления инфраструктуры Украины.