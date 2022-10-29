Росія вкрала 4 мільйони тонн дніпровської води

З моменту підриву у лютому тимчасової споруди на Північно-Кримському каналі, яка перекривала подачу води з Дніпра до окупованого Криму, РФ вкрала понад 4 000 000 кубометрів води.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

"Після того, як росіяни наприкінці лютого підірвали тимчасову споруду, яка перекривала доступ дніпровської води до окупованого Криму, вода з Дніпра продовжує поступати у канал", - зазначили у відомстві.

Там наголосили, що Росія вже вкрала з Дніпра понад 4 млн кубометрів води

У Мінприроди також зазначили, що розмір завданої шкоди довкіллю - 15,5 млрд грн.

Раніше заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів Євгеній Федоренко повідомляв, що за майже вісім місяців війни шкода довкіллю України від російської агресії оцінюється у понад 37 мільярдів євро.

Окрім цього, у відомстві зазначають, що безпосередня шкода, нанесена клімату війною РФ проти України, оцінюється в щонайменше 31 мільйон тонн викидів парникових газів. При цьому у 79 мільйонів тонн наразі оцінюється потенційний обсяг викидів парникових газів внаслідок майбутньої відбудови інфраструктури України.