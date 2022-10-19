В Минприроды оценивают ущерб окружающей среде Украины от 8 месяцев войны в €37 миллиардов

За почти восемь месяцев войны ущерб окружающей среде Украины от российской агрессии оценивается более чем в 37 миллиардов евро. Об этом заявил заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Евгений Федоренко в ходе Форума сотрудничества в области безопасности стран-участниц ОБСЕ. Как указывают в пресс-службе Минприроды, на этой платформе впервые официально поднимались вопросы безопасности окружающей среды.

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"Мир должен признать, что Россия – самый большой спонсор терроризма в современном обществе. Именно эта страна при содействии Беларуси использует ядерный, энергетический и сырьевой террор, наносит значительный ущерб окружающей среде не только Украины, но и всей Европы", - отметил чиновник.

Замминистра подчеркнул, что из-за лесных пожаров, от горения нефтепродуктов и возгорания промышленных объектов в результате обстрелов со стороны РФ выбросы в атмосферный воздух уже превысили 67 миллионов тонн.

"Страна-агрессор намеренно уничтожает украинскую водную инфраструктуру. Последний пример – удары по дамбе Карачуновского водохранилища на реке Ингулец у Кривого Рога. Как результат, вода в реке временно стала красного цвета. Загрязненная вода попадает в трансграничные реки, Черное и Азовское море и может добраться соседних стран", - указал Федоренко.

Он также добавил, что сейчас почти треть территории Украины – около 200 тысяч квадратных километров – уже нуждаются в разминировании. Кроме того, страдают от преступных действий россиян украинские леса.

По словам замминистра, уже более 2,4 миллиона гектаров лесов уже освобождены Вооруженными силами Украины, и эти леса получили значительные повреждения: они сожжены и перекопаны окопами, а на их восстановление понадобятся десятки лет.

"Войной поражены 20% природоохранных территорий Украины. В зоне риска Рамсарские угодья и Изумрудная сеть. Россия оккупировала 2209 месторождений с энергоресурсами, металлами и минералами. Их вместе оценивают в 12,7 триллиона евро", - отмечают также в Минприроды.

Кроме того, в ведомстве отмечают, что непосредственный ущерб, нанесенный климату войной РФ против Украины, оценивается, по меньшей мере, в 31 миллион тонн выбросов парниковых газов. При этом в 79 миллионов тонн сейчас оценивается потенциальный объем выбросов парниковых газов вследствие предстоящего восстановления инфраструктуры Украины.