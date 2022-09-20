На возмещения убытков в АПК понадобится более $30 млрд, - Минагрополитики

Украинский агропромышленный комплекс понес прямые убытки на 4 млрд дол. США в результате российского вторжения. Для возобновления утраченных активов понадобится более $30 млрд.

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Об этом сообщил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, передает пресс-служба министерства.

"Сейчас мы имеем более $4 млрд прямых убытков, таких как уничтоженные, сожженные и украденные товары; и более $22 млрд потерянного потенциального дохода от нераспределенных запасов продовольствия", – сказал Высоцкий в интервью UkraineWorld.

Он подчеркнул, что Украина по поручению правоохранительных органов документирует кражи продуктов и товаров и будет подавать иски против России в международном суде.

По словам замминистра, возобновление после войны займет длительное время. На начальном этапе потребуется около $500 млн. В общей сложности на возмещения убытков в АПК понадобится более $30 млрд.

Сейчас для Украины критически важно возобновление экспорта для обеспечения продовольственной безопасности в мире и поддержки внутренних валютных резервов, стабильного курса гривни.

"С макрофинансовой точки зрения экспорт поддерживает валютные резервы и обменный курс гривны. С макроэкономической точки зрения неспособность Украины продавать товары означает падение ВВП, зарплат и спроса среди поставщиков на удобрения, семена и другую продукцию, связанную с сельским хозяйством", – сказал замминистра.

Он добавил, что до войны сельское хозяйство составило 40% всего экспорта. Поэтому стабильность экспортных процессов сельскохозяйственной продукции является критической для нашей экономики, а поддержка сельского хозяйства и производства является приоритетной.

Напомним, из-за уничтожения армией страны-агрессора РФ зернохранилищ и временной оккупации населенных пунктов до конца октября дефицит мощностей для хранения зерна в Украине составит около 10-15 млн тонн.

Поэтому Украина скупила на мировом рынке почти все одноразовые зернохранилища.