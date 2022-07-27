Аграріям не вистачає потужностей для зберігання зерна: імпорт елеваторного обладнання пропонують звільнити від оподаткування

Можливий дефіцит потужностей для зберігання врожаю до кінця року оцінювався в обсязі від 10 до 15 млн тонн. Тому у Верховній Раді пропонують звільнити від оподаткування імпорт обладнання для зберігання зерна.

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Про це повідомляють в Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

Зазначається, що комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував схвалити у першому читанні та в цілому законопроект щодо звільнення від оподаткування ввізним митом товарів, що використовуються для зберігання зернових та/або олійних культур (№7548-1).

Метою законопроекту є звільнення від оподаткування ввізним митом виробів та обладнання для зберігання, перевезення, завантаження і розвантаження зернових та/або олійних культур при ввезенні на митну територію України.

Зазначене звільнення діятиме у період дії воєнного стану на території України та протягом 30 днів із дня його припинення чи скасування.

У свою чергу, Міністерство аграрної політики та продовольства України зазначає, що до початку повномасштабної війни в розпорядженні українських аграріїв було потужностей для складського зберігання приблизно на 75 млн тонн.

Зерносховища на 10 млн тонн перебувають на тимчасово окупованих територіях, частина була пошкоджена або знищена внаслідок воєнних дій. Тому можливий дефіцит потужностей для зберігання врожаю до кінця року оцінювався в обсязі від 10 до 15 млн тонн.

Зазначимо, цього року Україна може отримати 69,4 млн т зернових та олійних із площі близько 19,1 млн га. Експорт з України при цьому може досягти 31,5 млн тонн при суттєвому збільшенні пропускної спроможності переходів на кордонах України.

Зазначимо, з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" через "зернові" коридори в Чорному морі Укрїна планує вивозити щонайменше 3 млн тонн зерна щомісяця.

Раніше представники України, Росії та Туреччини 22 липня у Стамбулі підписали за підтримки ООН дві ідентичні угоди про відновлення експорту зерна із українських портів.