У Мінагрополітики розповіли, чи загрожує Україні дефіцит цукру

У поточному 2021/2022 маркетинговому році (1 вересня 2021 року - 31 серпня 2022 року) станом на 25 липня в Україні вироблено 1,45 млн тонн цукру, що становить 130,5% виробництва минулого маркетингового року.

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Про це повідомили в Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

"Відповідно до балансу попиту і пропозиції цукру, розрахованого Мінагрополітики, перехідні залишки на початок 2021/2022 маркетингового року оцінюються у 332 тис. тонн, що відповідає тримісячній потребі внутрішнього ринку (оптимальним запасом є двомісячна потреба внутрішнього ринку)", - повідомляють у відомстві.

Пропозиція цукру в поточному маркетинговому році становить1,8 млн тонн, що цілком достатньо для забезпечення внутрішнього ринку, обсяг якого оцінюється у межах 1,210 млн тонн (з розрахунку споживання 28,9 кг/рік на одну особу).

Також цього достатньо для створення експортного потенціалу в обсязі 120 тис. тонн (із яких70 тис. тонн цукру і 50 тис. тонн цукровмісних продуктів) та формування суттєвих запасів на початок 2022/2023 маркетингового року в обсязі 470 тис. тонн, що відповідає майже п’ятимісячному обсягу внутрішнього споживання.

Щодо експорту, то за десять місяців поточного маркетингового року експортовано 73 тис. тонн цукру, включаючи цукровмісні продукти.

За оперативною інформацією, у 2022 році цукрові буряки посіяні на площі 180,4 тис. га.

"При прогнозній урожайності 430–440 ц/га валовий збір цукрових буряків (за сприятливих погодних умов) прогнозується на рівні 7,830 млн тонн, із яких при виході цукру 13,5–14 % можна виробити близько 1,080 млн тонн цукру", - зауважують у Мінагрополітиці.

За інформацією НАЦУ «Укрцукор», з 01 вересня 2022 року планують здійснювати виробництво цукру найбільш потужні 23 цукрові заводи. Минулого року працювали 33 цукрові заводи.