В Минагрополитики рассказали, грозит ли Украине дефицит сахара

В текущем 2021/2022 маркетинговом году (1 сентября 2021 года – 31 августа 2022 года) по состоянию на 25 июля в Украине произведено 1,45 млн тонн сахара, что составляет 130,5% производства в прошлом маркетинговом году.

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Об этом сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

"В соответствии с балансом спроса и предложения сахара, рассчитанного Минагрополитики, переходные остатки на начало 2021/2022 маркетингового года оцениваются в 332 тыс. тонн, что соответствует трехмесячной потребности внутреннего рынка (оптимальным запасом является двухмесячная потребность внутреннего рынка)", - сообщают в ведомстве.

Предложение сахара в текущем маркетинговом году составляет 1,8 млн. тонн, что вполне достаточно для обеспечения внутреннего рынка, объем которого оценивается в пределах 1,210 млн. тонн (из расчета потребления 28,9 кг/год на одного человека).

Также этого достаточно для создания экспортного потенциала в объеме 120 тыс. тонн (из которых 70 тыс. тонн сахара и 50 тыс. тонн сахаросодержащих продуктов) и формирования существенных запасов на начало 2022/2023 маркетингового года в объеме 470 тыс. тонн, что соответствует почти пятимесячному объему внутреннего потребления.

Что касается экспорта, то за десять месяцев текущего маркетингового года экспортировано 73 тыс. тонн сахара, включая сахаросодержащие продукты.

По оперативной информации, в 2022 году сахарная свекла посеяна на площади 180,4 тыс. га.

"При прогнозной урожайности 430-440 ц/га валовой сбор сахарной свеклы (при благоприятных погодных условиях) прогнозируется на уровне 7,830 млн. тонн, из которых при выходе сахара 13,5-14% можно произвести около 1,080 млн. тонн сахара", - отмечают в Минагрополитике.

По информации НАЦУ «Укрсахар», с 01 сентября 2022 года планируют осуществлять производство сахара наиболее мощными 23 сахарными заводами. В прошлом году работали 33 сахарных завода.