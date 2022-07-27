Аграриям не хватает мощностей для хранения зерна: импорт элеваторного оборудования предлагают освободить от налогообложения

Возможный дефицит мощностей для хранения урожая до конца года оценивался в объеме от 10 до 15 млн тонн. Поэтому депутаты предлагают освободить от налогообложения импорт оборудования для хранения зерна.

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Об этом сообщается в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

Отмечается, что комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал одобрить в первом чтении и в целом законопроект об освобождении от налогообложения ввозной пошлиной товаров, используемых для хранения зерновых и масличных культур (№7548-1).

Целью законопроекта является освобождение от налогообложения ввозной пошлиной изделий и оборудования для хранения, перевозки, погрузки и разгрузки зерновых и масличных культур при ввозе на таможенную территорию Украины.

Данная мера будет действовать на время военного положения на территории Украины и в течение 30 дней со дня его прекращения или отмены.

В свою очередь Министерство аграрной политики и продовольствия Украины отмечает, что до начала полномасштабной войны в распоряжении украинских аграриев было мощностей для складского хранения примерно на 75 млн тонн.

Зернохранилища на 10 млн тонн находятся на временно оккупированных территориях, часть была повреждена или уничтожена в результате военных действий. Поэтому возможный дефицит мощностей для хранения урожая до конца года оценивался в объеме от 10 до 15 млн. тонн.

Отметим, в этом году Украина может получить 69,4 млн. т зерновых и масличных с площади около 19,1 млн. га. Экспорт из Украины при этом может достигнуть 31,5 млн. тонн при существенном увеличении пропускной способности переходов на границах Украины.

Отметим, из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" через "зерновые" коридоры в Черном море Украина планирует вывозить не менее 3 млн тонн ежемесячно.

Ранее представители Украины, России и Турции 22 июля в Стамбуле подписали при поддержке ООН два идентичных соглашения о возобновлении экспорта зерна из украинских портов.