Україна планує експортувати 3 млн тонн агропродукції щомісяця через "зерновий коридор"

З портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" через "зернові" коридори в Чорному морі Укрїна планує вивозити щонайменше 3 млн тонн зерна щомісяця. Про це повідомила директорка департаменту аграрної політики Одеської ОВА Алла Стоянова, передає "Суспільне".

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"Одеса" і "Чорноморськ" запрацюють до 31 липня, "Південний" — після 1 серпня. Раніше (до повномасштабної війни) в цих портах кожного місяці відвантажували не менше 4 тонн зерна. У червні, під час блокади, альтернативними шляхами (залізницею, вантажівками та через дельту Дунаю) вдалося вивезти 2,2 млн тонн зерна.

"З початку російської агресії у нас лишилося понад 25 млн тонн зерна минулого року. По сьогоднішній день ми експортували близько семи млн. Все інше у нас ще є. У першу чергу будуть вивозити залишки минулого року. У нас їх близько 18 млн тонн зерна", — розповіла Алла Стоянова.

Крім того, Україна вже зібрала перші 10 мільйонів тонн зерна нового врожаю, які теж будуть намогтися експортувати через порти.

Нагадаємо, представники України, Росії та Туреччини 22 липня у Стамбулі підписали за підтримки ООН дві ідентичні угоди про відновлення експорту зерна із українських портів.

Наступного дня, 23 липня, російські загарбники завдали ракетного удару по Одесі. До одеського порту прилетіли дві ракети, внаслідок чого там спалахнула пожежа. Незважаючи на це, Міністерство інфраструктури продовжує технічну підготовку до запуску експорту аграрної продукції з портів, тому що для України головне — контролювати навігацію у Чорному морі.