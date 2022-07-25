Украина планирует экспортировать 3 млн тонн агропродукции ежемесячно через "зерновой коридор"

Из портов "Одесса", "Черноморск" и "Південний" через "зерновые" коридоры в Черном море Украина планирует вывозить не менее 3 млн тонн ежемесячно. Об этом сообщила директор департамента аграрной политики Одесской ОВА Алла Стоянова, передает "Суспільне".

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"Одесса" и "Черноморск" заработают до 31 июля, "Південний" — после 1 августа. Ранее (до полномасштабной войны) в этих портах каждый месяц отгружалось не менее 4 тонн зерна. В июне, во время блокады, альтернативными путями (железной дорогой, грузовиками и через дельту Дуная) удалось вывезти 2,2 млн тонн зерна.

"С начала российской агрессии у нас осталось более 25 млн тонн зерна прошлогоднего урожая. По сегодняшний день мы экспортировали около семи млн. Все остальное у нас еще есть. В первую очередь будут вывозить остатки с прошлого года. У нас около 18 млн тонн такого зерна", – рассказала Алла Стоянова.

Кроме того, Украина уже собрала первые 10 миллионов тонн зерна нового урожая, которые тоже будут пытаться экспортировать через порты.

Напомним, представители Украины, России и Турции 22 июля в Стамбуле подписали при поддержке ООН два идентичных соглашения о возобновлении экспорта зерна из украинских портов.

На следующий день, 23 июля, российские захватчики нанесли ракетный удар по Одессе. В одесский порт прилетели две ракеты, в результате чего вспыхнул пожар. Несмотря на это, Министерство инфраструктуры продолжает техническую подготовку к запуску экспорта аграрной продукции из портов, потому что для Украины главное — контролировать навигацию в Черном море.