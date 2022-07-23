Россия обстреляла ракетами порт Одессы

В субботу, 23 июля, российские захватчики нанесли ракетный удар по Одессе. В одесский порт прилетели две ракеты, в результате чего там вспыхнул пожар. Еще две ракеты "Калибр" сбила украинская система ПВО.

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Обратим внимание, что этот обстрел произошел после подписания представителями Украины, России и Турции 22 июля в Стамбуле при поддержке ООН двух идентичных соглашений о возобновлении экспорта зерна из украинских портов.

Соглашение предусматривало, что стороны не будут совершать нападения на портовые сооружения.

Напомним, что и 16 июля с утра российская армия нанесла ракетный удар по Одессе. Ракета попала в гражданский объект – состав производственно-торговой компании. В ОК "Юг" сообщили, что ракетный удар нанесен с использованием самолетов стратегической авиации Ту-95 по направлению Ставрополья.

Враг использовал ракеты Х-101. Отмечается, что в составе производственно-торговой компании загорелся пожар ориентировочной площади 1000 м2.

А днем 20 июня в течение трех часов русские войска нанесли по югу страны массированный ракетный удар 14 ракетами. В Одессе тогда в результате попадания ракеты выгорел логистический продовольственный состав. Пожар на площади более 300 квадратных метров был оперативно ликвидирован спасателями.