Україна продовжить підготовку до експорту агропродукції з портів попри обстріл порту Одеси

Міністерство інфраструктури продовжує технічну підготовку до запуску експорту аграрної продукції з портів, незважаючи на обстріл російськими військами порту Одеси. Про це написав на своїй сторінці у Facebook міністр Олександр Кубраков.

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"Сьогодні Роcія нанесла ракетний удар по території Одеського порту, тим самим черговий раз показавши світу свої справжні наміри. За останні місяці ракетні удари по об’єктах інфраструктури стали другою, а інколи навіть першою ціллю ворога. Щодня десятки ракет спрямовуються на залізницю, мости, нафтосховища, порти. Це не зупиняє нашу роботу і наш спротив", - зазначив чиновник.

За його словами, залізничники, автодорожники та портовики щодня працюють в умовах військової агресії, і ніхто з них не планує зупинятися оскільки саме знищення української економіки, зокрема через руйнування інфраструктури є метою РФ задля послабленн української армії.

"Вчора ніхто не підписав угоду про капітуляцію РФ. Війна не закінчилася, як хтось собі вирішив. Але так само, як наша залізниця продовжує рух, а автоперевізники доставляють необхідні продукти, медикаменти та зброю до "нульових" позицій, ми не відступимо від своєї цілі – розблокувати морські порти", - підкреслив Кубраков.

Він додав, що хоча Україна не може довіряти РФ, але вона довіряє своїм партнерам та союзникам, і саме тому Ініціатива про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів була підписана з ООН та Туреччиною, а не з Росією.

"Цей документ не був жестом "доброї волі", але результатом роботи Збройних сил України, які звільнили острів Зміїний. Що у свою чергу стало можливим завдяки підтримці наших союзників, які надають нам сучасну та ефективну зброю для захисту берегової лінії. Документ було підписано на українських умовах – жодних росіян у територіальних водах України, жодних поступок щодо санкцій", - вказав міністр.

В свою чергу заступник Кубракова Мустафа Найєм на своїй сторінці у Facebook також заявив, що Україна має за будь-яку ціну намагатися забезпечити вивезення урожаю на експорт.

"Війну і бл...во ніхто не скасовував. Не скасували і Стамбульські домовленості. Так, вони виродки. Так, їм не можна вірити. Але це ніяк не впливає на те, що нам треба вивезти з портів зерно. Це потрібно нам усім – вам, мені, фермерам, трейдерам, взагалі – всій економіці, яка на межі колапсу і яка, крім соціальної сфери, повинна продовжувати зміцнювати ЗСУ", - написав він.

За словами Найєма, українська сторона вимагатиме виконання умов договору від партнерів - Туреччини та ООН - та сподівається на "щось більше, ніж глибоке занепокоєння".

"Але незалежно ні від чого - з війною чи без, за підтримки партнерів чи без, з договором чи без - ми робитимемо все можливе, щоб вивезти наш урожай. А в тому, що вони закінчені мерзоти, ніхто й не сумнівався. Просто раніше це було зрозуміло тільки нам, а тепер, з кожним ударом по портах і гуманітарних коридорах це буде очевидно ще сотням мільйонів людей на планеті, в тому числі там, де звикли лицемірно розчулюватися матрьошками і потоком мільйонів біженців, інфляцією та голодом", - заявив чиновник.

Нагадаємо, що вранці суботи російські війська атакували Одеський морський торговельний порт крилатими ракетами "Калібр". За повідомленням українських військових, дві ракети було збито, а дві влучили по об'єктах інфраструктури, в результаті чого виникла пожежа. Однак відомо, що сховище з зерном під час обстрілу порту не постраждало.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш "беззастережно засудив" завдані по порту удари, не зазначивши, однак, сторону, яка їх здійснила. Натомість верховний представник Європейського союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель також заявив, що ЄС засуджує російський ракетний удар по порту Одеси.

Напередодні ж, 22 липня, представники України та Росії окремо підписали з Туреччиною та ООН дві ідентичні угоди про відновлення експорту зерна та продовольства з українських портів Одеса, Південний та Чорноморськ.

Серед положень документу було зафіксовано й зобов'язання сторін не вчиняти жодних нападів на торгові судна та інші цивільні судна та портові споруди, які беруть участь у реалізації цієї ініціативи.

Джерело фото: ua.depositphotos.com