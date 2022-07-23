Украина продолжит подготовку к экспорту агропродукции из портов, несмотря на обстрел порта Одессы

Министерство инфраструктуры продолжает техническую подготовку к запуску экспорта аграрной продукции из портов, несмотря на обстрел российскими войсками порта Одессы. Об этом написал на своей странице в Facebook министр Александр Кубраков.

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"Сегодня Россия нанесла ракетный удар по территории Одесского порта, тем самым в очередной раз показав миру свои истинные намерения. За последние месяцы ракетные удары по объектам инфраструктуры стали второй, а иногда даже первой целью врага. Ежедневно десятки ракет устремляются на железную дорогу, мосты, нефтехранилища, порты. Это не останавливает нашу работу и наше сопротивление", - отметил чиновник.

По его словам, железнодорожники, автодорожники и портовики ежедневно работают в условиях военной агрессии, и никто из них не планирует останавливаться, поскольку именно уничтожение украинской экономики, в частности через разрушение инфраструктуры, является целью РФ для ослабления украинской армии.

"Вчера никто не подписал соглашение о капитуляции РФ. Война не закончилась, как кто-то решил. Но так же, как наша железная дорога продолжает движение, а автоперевозчики доставляют необходимые продукты, медикаменты и оружие к "нулевым" позициям, мы не отступим от своей цели – разблокировать морские порты", - подчеркнул Кубраков.

Он добавил, что хотя Украина не может доверять РФ, но она доверяет своим партнерам и союзникам, и именно поэтому Инициатива о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов была подписана с ООН и Турцией, а не с Россией.

"Этот документ не был жестом "доброй воли", но результатом работы Вооруженных сил Украины, освободивших остров Змеиный. Что, в свою очередь, стало возможным благодаря поддержке наших союзников, которые предоставляют нам современное и эффективное оружие для защиты береговой линии. Документ был подписан на украинских условиях – никаких россиян в территориальных водах Украины, никаких уступок по санкциям", - указал министр.

В свою очередь заместитель Кубракова Мустафа Найем на своей странице в Facebook также заявил, что Украина любой ценой попытается обеспечить вывоз урожая на экспорт.

"Войну и бл...во никто не отменял. Не отменили и Стамбульские договоренности. Да, они уроды. Да, им нельзя верить. Но это никак не влияет на то, что нам надо вывезти зерно из портов. Это нужно нам всем - вам, мне, фермерам, трейдерам, вообще - всей экономике, которая на грани коллапса и которая помимо социальной сферы должна продолжать укреплять ВСУ", - написал он.

По словам Найема, украинская сторона потребует выполнения условий договора от партнеров - Турции и ООН - и надеется на "нечто большее, чем глубокое беспокойство".

"Но независимо ни от чего - с войной или без, при поддержке партнеров или без, с договором или без - мы будем делать все возможное, чтобы вывезти наш урожай. А в том, что они конченные мрази, никто и не сомневался. Просто раньше это было понятно только нам, а теперь, с каждым ударом по портам и гуманитарным коридорам это будет очевидно еще сотням миллионов людей на планете, в том числе, там, где привыкли лицемерно умиляться матрешками и потоком миллионов беженцев, инфляцией и голодом", - заявил чиновник.

Напомним, что утром в субботу российские войска атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами "Калибр". По сообщению украинских военных, две ракеты были сбиты, а две попали по объектам инфраструктуры, в результате чего возник пожар. Однако известно, что хранилище с зерном при обстреле порта не пострадало.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш "безоговорочно осудил" нанесенные по порту удары, не указав осуществившую их сторону. В свою очередь, верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС осуждает российский ракетный удар по порту Одессы.

Накануне же, 22 июля, представители Украины и России отдельно подписали с Турцией и ООН два идентичных соглашения о возобновление экспорта зерна и продовольствия из украинских портов Одесса, Пивденный и Черноморск.

Среди положений документа было зафиксировано и обязательство сторон не совершать никаких нападений на торговые суда и другие гражданские суда и портовые сооружения, участвующие в реализации этой инициативы.

Источник фото: ua.depositphotos.com