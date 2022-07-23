- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
ООН и ЕС отреагировали на обстрел Россией Одесского порта
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш безоговорочно осуждает удары, нанесенные 23 июля по украинскому порту Одесса. Об этом сообщил заместитель его спикера Фархан Хак, говорится на сайте ООН.
"Вчера все стороны взяли на себя четкие обязательства на мировой арене по обеспечению безопасного движения украинского зерна и сопутствующих товаров на мировые рынки. Эти продукты крайне необходимы для преодоления глобального продовольственного кризиса и облегчения страданий миллионов нуждающихся людей по всему миру. Полная имплементация РФ, Украиной и Турцией является обязательным", - подчеркнул он.
В свою очередь, верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своем Twitter также заявил, что ЕС осуждает российский ракетный удар по морскому порту Одессы.
"Удар по ключевой для экспорта зерна цели через день после подписания Стамбульских соглашений особенно предосудителен и в очередной раз демонстрирует полное пренебрежение Россией международным правом и обязательствами", - написал глава европейской дипломатии.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, что около 11 часов в субботу российские войска атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами "Калибр". По сообщению украинских военных, две ракеты были сбиты, а две попали в объекты инфраструктуры порта.
В результате возник пожар. Известно, что было попадание в насосную станцию, однако значительных разрушений в порту не было.
Отметим, что лишь накануне, 22 июля, представители Украины и России по отдельности подписали с Турцией и ООН два идентичных соглашения о возобновлении экспорта зерна и продовольствия из украинских портов Одесса, Пивденный и Черноморск.
Среди положений документа было зафиксировано и обязательство сторон не совершать никаких нападений на торговые суда и другие гражданские суда и портовые сооружения, которые принимают участие в реализации данной инициативы.
При этом в Министерства аграрной политики и продовольствия подтвердили, что в порту Одессы находится зерно, предназначенное для экспорта, причем его отправка ожидалась уже 24-25 июля. Хранилище зерна во время обстрела не пострадало.
Источник фото: ua.depositphotos.com