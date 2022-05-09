"Нужен глобальный ответ": Глава ЕС обсудил с руководством Украины разблокирование ее портов для экспорта зерна

Президент Европейского Совета Шарль Мишель в ходе визита в Украину 9 мая обсудил с ее руководителями вопросы блокировки украинских портов из-за российской агрессии и невозможности из-за этого обеспечить полноценный экспорт сельскохозяйственной продукции.

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"В порту Одессы с Денисом Шмыгалем я увидел хранилища, полные зерна, пшеницы и кукурузы, готовых к экспорту. Эта крайне необходимая еда застряла из-за войны с Россией и блокады портов Черного мор, вызывая драматические последствия для уязвимых стран. Нам нужен глобальный ответ", - отметил он в своем Twitter.

В свою очередь украинский премьер-министр также прокомментировал в микроблоге свой визит с Мишелем в Одессу в этом контексте.

"Сегодня с президентом Европейского совета посетили Одесский порт. Обсудили пути разблокирования портов и возобновления экспорта аграрной продукции. Несмотря на намерения России создать продовольственный кризис в мире, мы вместе должны сделать все, чтобы не допустить голода", - подчеркнул Шмыгаль.

Кроме того, как сообщила пресс-служба президента Владимира Зеленского, глава ЕС пообщался с ним по видеосвязи, в частности, на тему блокировки российскими кораблями прохода торговых судов в Черном море.

Как отметил глава государства, Украина снабжает зерном почти 400 миллионов человек на планете, и блокировка экспорта украинской аграрной продукции уже приводит к росту цен на продовольствие в мире, что может вызвать усиление голода и политическую нестабильность в ряде регионов планеты.

"Со своей стороны президент Европейского совета, посетивший Одесский морской порт, где находится заблокированное судно с украинским зерном, сделал акцент на том, что пшеница должна быть доступна всем людям в мире, чтобы голод не распространялся по планете. Собеседники отметили важность принятия немедленных мер по разблокированию Россией украинских портов для экспорта зерновых", - сказано в сообщении.

Отметим, что как сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский, в апреле Украина смогла экспортировать 1,09 миллиона тонн зерна, преимущественно через румынские порты. В то же время он пояснил, почему такой маршрут экспорта через пару месяцев станет проблематичным.