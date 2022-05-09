"Потрібна глобальна відповідь": Глава ЄС обговорив з керівництвом України розблокування її портів для експорту зерна

Президент Європейської Ради Шарль Мішель у ході візиту в Україну 9 травня обговорив з її керівниками питання блокування українських портів через російську агресію та неможливості через це забезпечити повноцінний експорт сільськогосподарської продукції.

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"У порту Одеси з Денисом Шмигалем я побачив сховища, повні зерна, пшениці та кукурудзи, готових до експорту. Ця вкрай необхідна їжа застрягла через війну з Росією та блокаду портів Чорного мору, викликаючи драматичні наслідки для вразливих країн. Нам потрібна глобальна відповідь", - наголосив він у своєму Twitter.

У свою чергу український прем'єр-міністр також прокоментував у мікроблозі свій візит із Мішелем до Одеси у цьому контексті.

"Сьогодні з президентом Європейської ради відвідали Одеський порт. Обговорили шляхи розблокування портів та відновлення експорту аграрної продукції. Незважаючи на наміри Росії створити продовольчу кризу у світі, ми разом маємо зробити все, щоб не допустити голоду", - наголосив Шмигаль.

Крім того, як повідомила пресслужба президента Володимира Зеленського, глава ЄС поспілкувався з ним через відеозв'язок, зокрема, на тему блокування російськими кораблями проходу торгових суден у Чорному морі.

Як зазначив глава держави, Україна постачає зерном майже для 400 млн людей на планеті, і блокування експорту української аграрної продукції вже призводить до зростання цін на продовольство у світі, що може спричинити посилення голоду та політичну нестабільність у низці регіонів планети.

"Зі свого боку президент Європейської ради, який відвідав Одеський морський порт, де перебуває заблоковане судно з українським зерном, зробив акцент на тому, що пшениця має бути доступною для всіх людей у світі, щоб голод не ширився планетою. Співрозмовники наголосили на важливості вжиття негайних заходів задля розблокування Росією українських портів для експорту зернових", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що, як повідомив міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський, у квітні Україна змогла експортувати 1,09 мільйона тонн зерна, переважно через румунські порти. Водночас він пояснив, чому такий маршрут експорту за кілька місяців стане проблематичним.