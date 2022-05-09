Український міністр пояснив, чому експорт зерна через порти Румунії влітку стане проблемою

Україна у квітні експортувала 1,09 мільйона тонн зерна, переважно через румунські порти, оскільки українські залишаються заблокованими через російську агресію. Про це повідомив на брифінгу міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський.

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"За квітень ми перевезли більше, ніж я очікував - 1,09 мільйона тонн. Це сталося за рахунок підходів: ні МінАПК, ні Мінінфраструктура не мали бажання централізувати, монополізувати або іншим чином ускладнити ринок вивезення зерна з України, ми максимально заохочували бізнес займатися цим питанням – брати баржі, брати вагони, за спрощеною процедурою оформляти землю”, – зазначив він.

За словами чиновника, раніше Україна вивозила 5 мільйонів тонн зерна на місяць, переважно через свої чорноморські порти, однак у березні, тобто після початку війни, загалом було вивезено лише близько 200 тисяч тонн.

"Найбільшу динаміку ми бачимо Румунією, і ми вдячні румунській стороні. Ми з того боку бачимо також інтерес і розуміння", - додав Сольський.

У той же час уже зараз, за його словами, є певні складнощі з румунськими портами, а саме з поверненням вагонів звідти, оскільки їх там накопичилося багато, і вони всі чекають на вивантаження. Проте влітку, як пояснив міністр, експорт зерна таким шляхом стане справді проблематичним через завантаженість румунських портів продукцією із сусідніх країн.

"Треба розуміти, що за два місяці піде румунська пшениця, ячмінь озимий піде, болгарська, сербська, угорська від місцевих фермерів. Очевидно, там буде сильна конкуренція, яка ускладнить можливості рухатися в цьому напрямку. Ми не зможемо попросити уряди цих країн, щоб місцевих відставили убік, а обслуговували тільки нас. Це [зараз] кінець сезону, порти малозавантажені, і це нам допомагає. Влітку розпочнуться нюанси з румунським напрямком саме через це", - пояснив він.

Щодо впливу блокування українських портів на продовольчу безпеку у світі Сольський зазначив, що поки що її наслідки "ми ще не до кінця відчули", оскільки країни мають відповідні резерви.

"У країн Північної Африки та Близького сходу є запаси по зерну, але значна частина їх орієнтована до нового врожаю. Тут є така умовна надія, що щось чере-два-три-чотири місяці зміниться. Але я глибоко переконаний, що якщо ці країни не побачать великого потоку зерна нового врожаю з українських портів з кінця липня, там уже почнуться настрої, подібні до паніки, тому що для них це буде критично", - зазначив він.

За оцінкою чиновника, дефіцит українського зерна матиме глобальний вплив, і вже відбивається на всіх продуктах харчування у всіх країнах світу, проте оскільки зараз лише кінець сезону, він відчувається ще не так сильно.

Нагадаємо, що 28 квітня в румунському порту Констанца було завантажено українським зерном перше судно: корабель Unity N під прапором Маршаллових островів було відправлено з вантажем кукурудзи до Іспанії.

Джерело фото: ua.depositphotos.com