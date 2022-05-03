У Дунайських портах ціна перевалки українських вантажів зросла вчетверо, — Денисенко

Через організовану росіянами блокаду експорт українських вантажів здебільшого відбувається через дунайські порти, але в них різко зросли ціни на перевалку. Про це заявив український журналіст та бізнесмен Вадим Денисенко.

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"Ціна перевалки вантажів за місяць зросла в чотири рази. Порти Ізмаїл і Рені до лютого 2022 року не користувалися великим попитом, і ставка перевалки була на рівні 5/6 дол./т, вартість флоту за маршрутом до Констанци (Румунія) — 9/10 дол./т. З початком війни ціна на послуги перевалки зросла до 12 дол.", – написав Денисенко.

За його словами, на цьому наживаються кілька ділків.

"Чи є важелі в державі, щоб вирівняти цю історію? Безумовно, є. Чи зроблено хоч щось через два місяці, відколи стало зрозуміло, що порти Чорного моря заблоковані? Не просто нічого не зроблено. Ринок перетворюється на монопольне обдирання", — упевнений журналіст.

Нагадаємо, через російську агресію в Україні в портах було заблоковано 4,5 млн тонн зерна, призначені на експорт. В ООН вважають, що це може погіршити глобальну продовольчу кризу.

26 квітня Україна розпочала експорт кукурудзи через румунський порт Констанца — було завантажено 71 тисячу тонн української кукурудзи в перше судно класу "панамакс".