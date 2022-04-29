Украина начала экспорт кукурузы через румынский порт Констанца

28 апреля в румынском порту Констанца было загружено 71 тыс. тонн украинской кукурузы первое судно класса "панамакс", передает Reuters со ссылкой на президента компании-оператора порта Comvex Виорела Панаита.

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Это первое с момента начала российского вторжения в Украину 24 февраля судно с экспортным грузом украинского зерна: ранее после начала войны Украина отправляла грузы поездами через свою западную границу или через свои небольшие речные порты на Дунае в Румынию.

По данным Reuters, это судно Unity N под флагом Маршалловых островов. В свою очередь, по данным сервиса MarineTraffic, оно сейчас действительно находится в Черном море, следуя из Констанцы в испанскую Картахену.

Как подчеркнул Панаит, поддержка экспорта украинского зерна сейчас означает предотвращение колоссальной волны голода в мире, которую может спровоцировать блокировка украинских портов из-за войны с Россией. Он отметил, что Comvex управляет самым быстро загружаемым зерновым терминалом в Европе, который может перерабатывать до 70 тысяч тонн в день, а также терминалом по перевалке полезных ископаемых.

По словам главы компании, ранее на этой неделе оператор завершил погрузку около 35 тысяч тонн украинской железной руды, и ожидается, что второе судно будет загружено примерно 15 мая.

В этом контексте Панаит также поприветствовал планы румынского правительства по восстановлению нескольких железнодорожных линий у границ с Украиной.

Напомним при этом, что Украина обвиняет российские войска в захвате грузовых судов, оказавшихся в оккупированных ею районах. Так, еще в конце марта полиция начала расследование выхода из порта Бердянска Запорожской области пяти судов с украинским зерном: по данным украинской стороны, они был захвачены российскими военными под угрозой применения насилия.

Отметим также, что накануне премьер-министр Болгарии Кирилл Петков посетил Киев, где на встрече с Владимиром Зеленским отметил, что его страна может предложить порт Варна в качестве логистического хаба, в частности, для экспорта муки. Как сообщили в пресс-службе украинского президента, в отношении транспортировки агропродукции из Украины через Варну договоренность уже достигнута.

Отметим также, что министр аграрной политики Николай Сольский сообщил, что Украина сейчас также ищет возможности для экспорта зерна через литовские и латвийские порты.

По словам украинского чиновника, посетившего порт литовской Клайпеды, он готов к перегрузке украинского зерна, однако пока не решен вопрос с доставкой, поскольку в транзитной для этих целей Польше железнодорожные пути уже, чем в Украине и странах Балтии. Перед этим Сольский для обсуждения этого же вопроса посетил латвийский портовый город Лиепая.

Источник фото: ua.depositphotos.com