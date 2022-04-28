Порт в Клайпеде готов к отгрузке украинского зерна на экспорт

Потенциал литовского порта устраивает украинскую сторону, но есть проблемы с транспортировкой. Об этом заявил министр агрополитики Украины Николай Сольский, сообщила пресс-служба ведомства.

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По его словам? в Украине остается 20 млн тонн зерна прошлогоднего урожая, которое не требуется для внутреннего потребления и предусмотрено на экспорт.

"Сейчас мы ищем возможности для перевозки по Украине зерна через литовские и латвийские порты. Потенциал порта не вызывает колебаний. Железные дороги вызывают беспокойство. В Польше рельсы уже, чем в Украине, Литве и Латвии", – сказал министр сельского хозяйства Литвы Кястутис Навицкас.

Во время визита порт Клайпеды Николай Сольский ознакомился с его техническими возможностями и посетил терминалы.

Он убедился, что отгрузка украинского зерна через этот порт возможна.

Компания "Литовские железные дороги" уже отправила в Украину тестовый железнодорожный состав.

Ранее министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский обсудил возможность экспорта продукции украинских аграриев с помощью латвийских портов.