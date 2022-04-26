Литва отправляет в Украину грузовой состав для вывоза зерна

Компания "Литовские железные дороги" отправит в среду, 27 апреля, в Украину тестовый железнодорожный состав. Это сделано в рамках намеченных планов по экспорту украинского зерна и другой продукции через прибалтийские порты, сообщает "Интерфакс-Украина".

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"Поезд протестирует маршрут и доставит из Украины контейнеры с различными товарами", — сказал представитель ж/д компании Мантас Дубаускас.

Состав из Украины проследует через Польшу.

По словам министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского, основная проблема в том, что в Украине и в странах Балтии железнодорожная колея шире, чем в Польше. Но он надеется на успешный поиск технических решений.

Сольский заявил, что в Украине остается 20 млн тонн зерна прошлогоднего урожая.

При этом в Украине ожидают, что 20-30% посевных площадей останутся незасеянными.

Ранее министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский обсудил возможность экспорта продукции украинских аграриев с помощью латвийских портов.