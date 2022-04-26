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Литва отправляет в Украину грузовой состав для вывоза зерна
Компания "Литовские железные дороги" отправит в среду, 27 апреля, в Украину тестовый железнодорожный состав. Это сделано в рамках намеченных планов по экспорту украинского зерна и другой продукции через прибалтийские порты, сообщает "Интерфакс-Украина".
"Поезд протестирует маршрут и доставит из Украины контейнеры с различными товарами", — сказал представитель ж/д компании Мантас Дубаускас.
Состав из Украины проследует через Польшу.
По словам министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского, основная проблема в том, что в Украине и в странах Балтии железнодорожная колея шире, чем в Польше. Но он надеется на успешный поиск технических решений.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Сольский заявил, что в Украине остается 20 млн тонн зерна прошлогоднего урожая.
При этом в Украине ожидают, что 20-30% посевных площадей останутся незасеянными.
Ранее министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский обсудил возможность экспорта продукции украинских аграриев с помощью латвийских портов.