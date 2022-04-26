Литва відправляє в Україну вантажний склад для вивезення зерна

Компанія "Литовські залізниці" відправить у середу, 27 квітня, в Україну тестовий залізничний потяг. Це зроблено в рамках планів з експорту українського зерна та іншої продукції через прибалтійські порти, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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"Потяг протестує маршрут і доставить з України контейнери з різними товарами", - сказав представник залізничної компанії Мантас Дубаускас.

Потяг з України пройде через Польщу.

За словами міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Сольського, основна проблема в тому, що в Україні та країнах Балтії залізнична колія ширша, ніж у Польщі. Але він сподівається на успішний пошук технічних рішень.

Сольський заявив, що в Україні залишається 20 млн тонн зерна торішнього врожаю.

При цьому в Україні очікують, що 20-30% посівних площ залишаться незасіяними.

Раніше міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський обговорив можливість експорту продукції українських аграріїв за допомогою латвійських портів.