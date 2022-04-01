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Мінагрополітики налагоджує нові шляхи експорту через порти ЄС
Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський обговорив із заступником міністра транспорту та інфраструктури Румунії Іонеллом Скріоштяну питання налагодження безперебійного постачання агропродовольчої продукції з України. Про це повідомляє журнал "Зерно".
За словами голови Мінагрополітики, для забезпечення своїх продовольчих потреб Україна має запаси щонайменше на два роки. Але є проблеми з експортом с/г продукції, оскільки Росія заблокувала порти.
Через це Україна, за словами Сольського, щомісяця втрачає $1,5 млрд, а в європейських та африканських країнах виникає продовольча криза.
"Тому ми з партнерами шукаємо альтернативні логістичні шляхи для відправлення наших вантажів через європейські морські порти, зокрема румунський морський порт Констанца. Крім того, обговорюємо можливості залізничних перевезень, збільшення обсягів транзитних перевезень вантажним транспортом", — зазначає Сольський.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, Верховна Рада на засіданні 24 березня ухвалила рішення призначити Миколу Сольського на посаду міністра аграрної політики та продовольства України.
У державі йде посівна кампанія, і Мінагрополітики закликає аграріїв попередньо обстежити поля на наявність на них занедбаної ворожої військової техніки та боєприпасів.