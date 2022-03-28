Азербайджан готовий передати Україні паливо для посівної, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський 28 березня провів кілька переговорів поспіль із своїми колегами з різних країн. Зокрема, гарант зателефонував з головою Азербайджану Ільхам Алієвим.

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Як повідомив Зеленський у своєму Twitter, Азербайджан надасть Україні гуманітарну допомогу та готовий передати паливо для проведення посівної кампанії.

Цього ж дня український лідер обговорив із прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном критичну гуманітарну ситуацію у заблокованих містах України.

"Обговорили посилення санкцій проти РФ та оборонну співпрацю України та Великобританії", - додав Зеленський.

З канцлером Німеччини Олафом Шольцем український президент обговорив перебіг переговорного процесу щодо досягнення миру в Україні. Обидва лідери погодилися, що тиск на Росію має продовжуватися, санкції – посилюватися.

Також 28 березня Зеленський продовжив вести діалог із прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі.

"Обговорили хід протидії російській агресії. Подякував за важливу оборонну та гуманітарну підтримку. Український народ це пам'ятатиме. Цінуємо готовність Італії приєднатися до створення системи гарантій безпеки для України", — резюмував президент.

Зазначимо, що домовленість з Азербайджаном особливо важлива за нинішніх умов, коли українські аграрії активно займаються посівною, а російські військові знищують запаси палива, які необхідні для успішного проведення кампанії. Зважаючи на це, Сполучені Штати Америки також вирішили направити до Європи дизельне паливо для потреб України.

Радник міністра енергетики України Лана Зеркаль наголосила, що Україна вже змогла мобілізувати для постачання палива багато країн. З якими ще проблема зіштовхнулися аграрії під час посівної, читайте у матеріалі Delo.ua.