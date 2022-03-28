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Азербайджан готов передать Украине топливо для посевной, — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский 28 марта провел несколько переговоров подряд со своими коллегами из разных стран. В частности гарант созвонился с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Как сообщил Зеленский в своем Twitter, Азербайджан предоставит Украине гуманитарную помощь и готов передать топливо для проведения посевной кампании.
В этот же день украинский лидер обсудил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном критическую гуманитарную ситуацию в заблокированных городах Украины.
"Обсудили ужесточение санкций против РФ и оборонное сотрудничество Украины и Великобритании", — добавил Зеленский.Подписывайтесь на наш YouTube канал
С канцлером Германии Олафом Шольцем украинский президент обсудил ход переговорного процесса по достижению мира в Украине. Оба лидера согласились в том, что давление на Россию должно продолжаться, санкции – усиливаться.
Также 28 марта Зеленский продолжил вести диалог с премьер-министром Италии Марио Драги.
"Обсудили ход противодействия российской агрессии. Поблагодарил за важную оборонную и гуманитарную поддержку. Украинский народ это будет помнить. Ценим готовность Италии присоединиться к созданию системы гарантий безопасности для Украины", — резюмировал президент.
Отметим, что договоренность с Азербайджаном особенно важна в нынешних условиях, когда украинские аграрии активно занимаются посевной, а российские военные уничтожают запасы топливо, которые необходимы для успешного проведения кампании. Учитывая это Соединенные Штаты Америки также решили направить в Европу дизельное топливо для нужд Украины.
Советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль отметила, что Украина уже смогла мобилизовать для поставок топлива многие страны. С какими еще проблемами столкнулись аграрии в ходе посевной, читайте в материале Delo.ua.