В Украине началась посевная. Вот три главные проблемы, с которыми столкнется украинский агроэкспорт

В Украине началась посевная — самая сложная за всю историю независимости страны. Российские войска целенаправленно уничтожают технику и инженерные базы украинских аграриев, часть территории остается оккупированной, другая часть — заминированной. При этом трудности будут не только непосредственно с процессом высадки сельскохозяйственных культур. Высока вероятность, что в конце года фермеры, а с ними и украинский бюджет, недосчитаются десятков миллиардов гривен.

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Корреспондент Delo.ua Илья Требор разобрался, что особенно повлияет на наш агроэкспорт в конце сезона.

Во вторник, 22 марта, Министерство аграрной промышленности заявило, что в Украине официально стартовала посевная кампания. Одесские фермеры начали сеять яровой ячмень, николаевские — горох. Работа эта ведется, несмотря на то что российские захватчики отбирают у аграриев топливо и целенаправленно уничтожают их технику. Кроме того, продолжающиеся военные действия сокращают площади посевной. По словам заместителя министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, есть риски, что в этом году незасеянными останутся 20-30% территорий.

Первый фактор: сокращение посевных площадей

Это означает, что мы, как минимум, не сможем полностью обеспечить едой людей в других странах. Так, генеральный директор "Украинского клуба аграрного бизнеса" (УКАБ) Роман Сластен напоминает, что Украина занимает пятое место по эксперту пшеницы, четвертое — кукурузы, третье — ячменя и первое по подсолнечному маслу.

Страна экспортировала около 70-80% всей сельхозпродукции. Это, по словам Высоцкого, позволяло кормить по всему миру около 300-400 млн людей в год. Убрать из уравнения 30% посевных площадей означает оставить без продукции около 100 млн человек из Северной Африки, с Ближнего Востока, из Южно-Восточной Азии и других государств.

О сложностях с продовольствием внутри Украины говорить пока рано. Сластен отмечает, что по части культур у нас есть годовой запас, а по остальным резерв на 2-3 года. Но существует другая проблема. Сотрудник по инвестициям в продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрей Ярмак напоминает: зерно и масло во время хранения портятся, особенно если не обеспечиваются оптимальные условия этого хранения. Сейчас они далеки от оптимальных.

"Значительная часть из этого всего уйдет в "мусор" уже в мае. О каких "многолетних" запасах можно вообще говорить? К тому же запасы, которые есть у нас сейчас, – тяжелое бремя на балансе производителей вместо денег, в которые эти запасы уже должны были превратиться. Ведь за эти деньги и кредиты аграрии должны обеспечивать производство в новом цикле. А вместо денег мы пытаемся хранить зерно и масло, то есть несем дополнительные расходы", — объясняет эксперт.

Советник по стратегическому развитию президента УКАБ Владимир Лапа говорит, что территориальная специфика определяется активностью боевых действий. Если речь идет о конкретных культурах, то, возможно, большее влияние будет на подсолнечник, который преимущественно выращивается на юге и востоке.

"Фактор повлияет не только в этом году. Если площади останутся незасеянными и не будет возможности получить доходы, то крайне маловероятно, что предприятия смогут выплатить арендную плату за земельные паи, заработную плату, да и вообще возобновить производство в дальнейшем. Поэтому, очевидно, должны быть специальные программы поддержки для хозяйств, непосредственно пострадавших от военных действий", — говорит он.

Украинское руководство оперативно пытается решать эти проблемы. Например, государственные Ощадбанк и ПриватБанк запустили льготное кредитование производителей сельхозпродукции. Верховная Рада на время военного положения упростила доступ аграриям к аренде земельных участков частной, коммунальной и государственной собственности.

Второй фактор: смена посевной стратегии

Война не просто ограничит количество используемых площадей, но и слегка поменяет назначение тех, которые все же будут засеяны. Чтобы гарантировать продовольственные нужды страны, часть украинских хозяйств меняет стратегию планирования посевных площадей: сокращая территории под кукурузу и подсолнечник, они увеличивают высев пшеницы, гречки, ржи и других культур прямого продовольственного назначения.

Руководитель направления земельной реформы программы USAID AGRO Сергей Кубах считает, что в первую очередь нужно обеспечить людей продуктами питания, в том числе не только благодаря зерновым, но также овощами и фруктами. Он обращает внимание, что сейчас правительство работает над программами, которые помогут обеспечить продовольственную безопасность.

"Четких распоряжений касательно переориентации использования земель под другие культуры нет. Сейчас аграрии работают над тем, чтобы обеспечить продовольствием Вооруженные силы, население и территориальную оборону, а также другие страны, которые зависят от украинского сырья", — добавляет Кубах.

Владимир Лапа согласен, что основная задача — обеспечить продовольственные нужды Украины. Он убежден, что пользы от экспорта будет немного, если наша страна окажется зависимой от импортных поставок.

"Другое дело, что сейчас вопрос так не стоит, а определенная переориентация в плане культур позволит создать прочный фундамент для продовольственного обеспечения. Дело еще и в том, что перейти к выращиванию другой культуры не так-то просто. Это знание технологий, наличие техники и оборудования, семян, средств защиты растений. Поэтому речь может идти не более чем о 10–15% от структуры посевных площадей весной", — уточняет представитель УКАБ.

Директор Международной ассоциации производителей гречихи Сергей Громовой также считает, что некоторые агрокультуры хоть и будут заменены, но не в больших количествах. Однако называет этот шаг не вопросом выгоды, а вынужденной мерой.

"Кукуруза и подсолнечник очень дорогие в выращивании — нужно вкладывать в гектар 400, 500, 700 долларов. А если даже получится вырастить, то никто не даст гарантий, что урожай соберет украинский фермер, а не оккупант. При этом вывезти культуру невозможно из-за блокировки портов. Плюс уже приближаются оптимальные сроки посева в зависимости от зоны и погодных условий. Кукурузу и подсолнух нужно сеять через месяц, а ситуация сейчас непонятная. Гречку и просо можно сеять во второй половине мая", — добавляет эксперт.

Подобная переориентация вызовет определенные сложности с экспортом. Громовой объясняет, что массово продавать гречку в другие страны мы не сможем: китайцы и египтяне, например, ее не едят. Остается Европа, объемы по которой ограничены. Поэтому замену культур необходимо рассматривать в комплексе — кому она нужна, сколько и где мы ее посеем.

"В целом Украина потребляла 300 тысяч тонн гречки в год. Еще 200 тысяч мы отправляли в Европу. Сейчас там больше украинцев. Их нужно кормить. Появилась возможность отвоевать страны, куда раньше гречку поставляла РФ. Правда, есть еще и дефицит семян гречки. С просом лучше ситуация, поэтому потенциально нужно рассматривать все культуры, которые мы можем посадить в регионах, где нет боевых действий. Это горох, соя, чечевица, просо, овес, ячмень, рожь. Можно даже смотреть на такие культуры, как лен, конопля, фасоль и тыква", — резюмирует он.

Третий фактор: удар по украинской логистике

Еще одно, что угрожает украинскому экспорту продовольствия, — проблемы с логистикой. В Министерстве инфраструктуры Украины отмечают, что порты "Мариуполь", "Бердянск", "Скадовск" и "Херсон" не работают. Вход и выход судов из них временно невозможен. Порты "Николаев", "Ольвия", "Пивденный", "Одесса" и "Черноморск" частично обслуживают имеющийся у причалов флот, а отгрузку проводят по железной дороге или с помощью автотранспорта. Вход и выход судов в этих портах также временно невозможен.

Их остановка вызвана, во-первых, обстрелами. Напомним, что 22 марта российские войска нанесли удар по Николаевскому морскому порту – одному из ведущих государственных предприятий транспортной отрасли Украины. В результате портовая инфраструктура получила значительные повреждения.

Во-вторых, оккупанты банально грабят. Так, по словам председателя Запорожской областной военной администрации Александра Старуха, россияне вывели из Бердянского порта пять кораблей, загруженных украинским зерном, и отбуксировали в неизвестном направлении.

В этой ситуации, даже собрав урожай, непонятно, как его вывозить в другие страны объемами, которые существовали до войны. Лапа рассказывает, что сейчас прорабатываются варианты сухопутной логистики с последующим использованием портов стран ЕС на Балтике и Черном море. Конечно, речь идет о гораздо меньших объемах.

"Если при доступе к портам в Украине месячные объемы экспорта достигали 4,5-5 млн тонн, то логистика через западную границу способна проработать сейчас 0,6-1 млн тонн в месяц. Хотя следует отметить, что Минагрополитики и Мининфраструктуры активно работают над решением этого вопроса, и мы рассчитываем, что постепенно эти инфраструктурные возможности будут расти", — уточняет он.

Сергей Кубах настаивает, что Украине нужно расширять транспортные маршруты для экспорта. Он считает, что альтернатива в виде железнодорожного и автомобильного транспорта может частично решить проблему. Но в этом вопросе должно подключиться еще и мировое сообщество, поскольку наша страна обеспечивает продовольственную безопасность многих государств.

"Железнодорожные и автомаршруты для экспорта можно рассматривать на любые европейские страны, например, на Румынию и Молдову. Важно обеспечить безопасный вывоз урожая через другие морские порты. В данном случае любой коридор будет эффективным. Поэтому отдельного внимания заслуживает логистика, как внутренняя, так и внешняя, без чего точно не обойтись", — добавляет представитель USAID AGRO.

По данным УКАБ, доля сельскохозяйственной продукции и продовольствия в общем объеме украинского экспорта в 2020 году составила $22,2 млрд. За 11 месяцев 2021 года Минагропром отчитался о $24,4 млрд. Итоги двенадцати месяцев точно посчитать и представить не успели — Россия начала войну в Украине. Очевидно, показатели 2022 года будут куда скромнее. Если мы говорим о потери трети, то страна недосчитается минимум $7 млрд экспорта. Высоцкий добавляет: если объединить еще и все налоги агросектора, получалось около 70 млрд грн. А значит, здесь мы также можем недосчитаться 20-25 млрд грн.

Главное, что сейчас нужно, — внутренне примириться с потерями. И понять, что вызваны они не внутриполитическими проблемами или неблагоприятной конъюнктурой на внешних рынках. Они вызваны войной. А значит, и реакция на эти вызовы должна быть особенной. Украина в 2022 году вынужденно потеряет часть агроэкспорта. Однако и правительство, и сами аграрии сейчас делают все, чтобы эта потеря оказалась минимальной.