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Агро
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Минагрополитики объявило о начале посевной кампании

Минагрополитики объявило о начале посевной кампании
Минагрополитики объявило о начале посевной кампании

В Украине началась посевная кампания, в Одесской области начат сев ярового ячменя, в Николаевской области начинается сев гороха.

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Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

В частности, аграрии Одесской области по состоянию на 22 марта засеяли яровым ячменем 30 тыс. га площадей из 750 тыс. запланированных.

На Николаевщине продолжают подкормку озимых культур и начинают сев гороха.

По данным облгосадминистрации, семенами аграрии в Николаевской области обеспечены на 70%, сельхозпроизводители Одесской области обеспечены семенами почти на 80%, средствами защиты растений и горючим – соответственно на 62% и 46%.

В Минагрополитики напомнили, что правительство запустило программу поддержки аграриев в этом сезоне. В частности, внедряется кредитование аграриев с ограничением обрабатываемых угодий до 10 тыс. га, изменено налогообложение, согласно которому земледельцы будут платить только налог в размере 2% от оборота и т.п.

Кроме того, Кабмин упростил доступ производителей сельхозсырья к горючему, пестицидам и агрохимикатам в условиях военного состояния. В частности, разрешено введение в обращение бензина и дизельного топлива экологических классов Евро3 и Евро 4, а также упрощено прохождение таможенных процедур по поставкам нефтепродуктов. Также отменен акциз на горючее и снижена ставка НДС с 20% до 7%.

Также, чтобы обеспечить потребности аграрной отрасли, Минагрополитики запустило платформу https://agrostatus.org/.

Отметим, из-за войны у посевной кампании в этом  году будет особый режим  – фермеры опасаются  попасть на полях под массированные обстрелы российских оккупантов.

Также российские захватчики целенаправленно уничтожают сельскохозяйственную технику украинских аграриев. Такие действия оккупантов ставят под угрозу проведение посевной кампании в весенний период.

Однако государство создало несколько программ для поддержки фермеров, чтобы посевная состоялась.

Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, государство намерено потратить на реализацию программы беспроцентного кредитования аграриев для посевной 25 миллиардов гривен.

Государственный Ощадбанк в рамках правительственной программы поддержки сельхозпроизводителей начинает кредитовать аграриев для проведения ими посевной кампании 2022 года.

Также о начале льготного кредитования производителей сельхозпродукции объявил другой госбанк - ПриватБанк.

Отметим при этом, что уже сейчас в Офисе президента называют целью Украины в этом году собрать хотя бы 70% от прошлогоднего урожая. В 2021 же году в Украине был собран максимальный урожай в истории страны: зерновых и зернобобовых культур – более 84 млн тонн, масличных — 22,6 млн тонн.

Автор:
Светлана Манько