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ПриватБанк начал прием заявок на льготные кредиты для агробизнеса

ПриватБанк начал прием заявок на льготные кредиты для агробизнеса
Фото: Pexels

Государственный ПриватБанк, согласно Постановлению Кабинета министров №274, начинает прием заявок по новой государственной программе льготного кредитования агробизнеса.

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Как сообщает пресс-служба банка, заявку можно зарегистрировать онлайн на странице pb.ua/agro. 

 По условиям программы кредитование доступно на срок до шести месяцев под 0% годовых (с подключением программы 5-7-9%) по следующим кредитным продуктам: 

– "КУБ с залогом" до 5 млн грн под обеспечение государственной гарантией в размере 80% от суммы кредита без дополнительного залога от клиентов; 

– Агросезон” до 5 млн грн под обеспечение государственной гарантией в размере 80% от суммы кредита без дополнительного залога от клиентов; 

– "Агросезон" от 5 до 50 млн грн под обеспечение государственной гарантией в размере 80% от суммы кредита с дополнительным обеспечением от клиентов в размере 20% от суммы кредитов под залог сельхозтехники. 

В ПриватБанке подчеркнули, что кредитование доступно для агропроизводителей с "банком земли" в обработке от 100 до 10 тысяч гектаров, которые находятся в регионах Украины, где пока не ведутся боевые действия. 

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров запустил программы дополнительной финансовой поддержки, чтобы при первой возможности в Украине началась посевная кампания. 

"Украинские сельхозпроизводители уже могут получить кредиты под 0%, а государство гарантирует перед банками 80% суммы такого кредита. Правительство предусмотрело на эти два направления помощи более 25 млрд грн. Этих средств хватит для поддержки всех малых и средних фермеров, которые планируют в этом году начать посевную кампанию", – рассказал Шмыгаль. 

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины создал Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве, а также утвердил его устав и обеспечил формирование уставного капитала.

Напомним, в декабре прошлого года Кабинет министров Украины увеличил сумму беспроцентных кредитов в размере до 1 млн грн семейным фермерским хозяйствам без получения статуса юридического лица.

Ранее сообщалось, что только 20% украинских фермерских хозяйств могут взять кредиты в банке и воспользоваться государственными программами по их удешевлению.

Автор:
Дмитрий Нарожный